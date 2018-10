Paccheri melograno e noci: alla scoperta di questo super frutto color rubino

Ogni autunno si ricomincia con le solite routine lavorative o di studio, per chi approccia uffici e aule universitarie, ma, come tutti i cambiamenti, ottobre non porta con sé solamente nostalgia e malinconia. Soprattutto quando si parla di cucina e di cibi, considerando tutte le perle che questa stagione è in grado di offrire alla nostra tavola.

Non si parla solo di una questione di palato, ma anche di salute, perché alcuni di questi cibi permettono di combattere i più comuni malanni di stagione: basta pensare ad autentici superfood quali il melograno, ricco di proprietà ideali per combattere i fastidi fisici legati al calo delle temperature.

Ecco perché oggi scopriremo tutti i vantaggi del melograno, e la sua bontà in una ricetta molto gusta in combinazione con paccheri e noci.

Proprietà e funzioni del melograno

Il melograno è un frutto che sa come allietare il nostro organismo, per via di tutti gli effetti benefici che comporta a livello di salute: questo per via della grande abbondanza di elementi salvifici quali la vitamina C, che aiutano il corpo a rinforzare le sue difese immunitarie.

Il melograno, poi, si dimostra davvero utile per favorire la crescita dei bimbi per via della presenza della vitamina K, mentre fra gli altri elementi che possiamo trovare in questo frutto abbiamo tutte le vitamine del gruppo B, insieme alla A e alla E.

Questo mix di super-elementi anti-ossidanti favorisce il rallentamento dell’invecchiamento delle cellule, e provvede alla formazione di uno schermo contro i batteri e i virus stagionali. Fra l’altro, il melograno aiuta a prevenire i tumori e funge da anticoagulante e vaso-protettore naturale.

Come detto, questo superfood si presta a diverse preparazioni in cucina, dalla classica spremuta fino ad arrivare alle insalate e ai primi piatti.

Ricetta paccheri melograno e noci

Un primo piatto ideale in autunno è quello a base di paccheri, melograno e noci: una ricetta semplice, buona da gustare e ottima per la salute.

Fra gli ingredienti, oltre al melograno e alle noci, spicca la pasta, noi abbiamo scelto dei paccheri fatti con grano decorticato a pietra, come quelli prodotti da La Molisana, un formato ideale per questo tipo di ricette. Fra gli altri ingredienti si vanno ad aggiungere la panna, la cipolla rossa e l’olio d’oliva.

Il primo step è la preparazione dei chicchi di melograno, che vanno poi uniti in padella al soffritto di cipolle con un po’ di succo, ricordandosi di condire il tutto con sale e pepe a piacimento.

Una volta che la pasta è finalmente pronta, è arrivato il momento di unirla al soffritto preparato in precedenza, a questo punto bisogna poi aggiungere la panna, condendo il tutto con una spolverata di noci e altri chicchi di melograno.

La ricetta vista oggi è un’occasione ottima per unire l’utile al dilettevole, preparando un piatto facile, gustoso e salutare.