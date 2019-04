Pasqua 2019: le ricette consigliate

Pasqua 2019, ecco le ricette consigliate. Si stanno avvicinando le vacanze di Pasqua ed è arrivato il momento di pensare al menu da mettere a tavola. Il pranzo di Pasqua è una vera e propria tradizione in Italia, ed ogni regione festeggia con i propri piatti tipici. Dalla pastiera napoletana al casatiello, dagli antipasti ai dolci più sfiziosi. Le festività pasquali sono un’occasione per ritrovarsi a tavola con amici e parenti più cari. Se non avete ancora deciso cosa preparare, ecco le ricette consigliate di Pasqua 2019.

Pasqua 2019, ricette per il pranzo pasquale

Ci sono tantissime ricette per il pranzo di Pasqua 2019, sta a voi decidere se seguire le tradizioni o meno. Ci sono tante ricette per cucinare l’agnello pasquale, anche se negli ultimi anni molte famiglie hanno preferito altri tipi di carne. Per quanto riguarda l’antipasto, potete servire un tagliere con degli affettati misti, salumi, formaggi e uova sode. Come primo piatto, delle tagliatelle ai funghi porcini o con del ragù semplici fanno sempre il loro effetto. Ottima soluzione anche la lasagna bianca con besciamella, provola, radicchio e pezzetti di salsiccia.

Uno dei secondi più tradizionali del menu di Pasqua è l’agnello cotto al forno con patate e piselli, ma se non gradite l’agnello potete optare per un semplice arrosto. La carne di agnello andrebbe accompagnata da un bicchiere di vino rosso, magari un buon Chianti. I carciofi lessi sono il contorno perfetto, mentre al posto del pane potete preparare la famosa torta pasqualina, una delle ricette consigliate per Pasqua 2019.

Pasqua 2019, ricette per il dolce pasquale

Per quanto riguarda invece le ricette dolci di Pasqua 2019, ci sono diverse possibilità per concludere il pranzo pasquale. Una bella coppa di fragole con panna fa sempre contenti tutti, grandi e bambini. In tavola non deve mai mancare la classica colomba di Pasqua, semplice o farcita con cioccolato o crema di pistacchio.

Con l’arrivo della primavera è arrivata anche la stagione dei gelati, ma se preferite un dolce più classico c’è sempre la pastiera napoletana. Se invece siete amanti delle fragole potete preparare un gustoso rotolo alle fragole con ricotta, un dolce che stupirà tutti i vostri commensali.

[Foto: www.nonsprecare.it]