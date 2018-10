Pastiera Bimby, ecco la ricetta

La pastiera col Bimby è una ricetta napoletana tipica del periodo pasquale ma che va benissimo in qualsiasi periodo dell’anno. Si tratta di un dolce classico che fa parte della tradizione italiana e che accontenta sempre tutti perché porta allegria in tavola. Resta comunque una ricetta abbastanza complessa, ma chi possiede il Bimby può preparare la pastiera con più facilità.

Gli ingredienti per la pastiera Bimby

Per preparare la pastiera Bimby servono diversi ingredienti (le dosi sono per 8/10 persone):

Per la Pasta Frolla:

300 gr di farina 00

130 gr di zucchero (semolato)

150 gr di burro (freddo)

2 uova (intere)

1 limone (la buccia grattugiata)

1 cucchiaino di lievito per dolci(in polvere)

Per il Ripieno:

500 gr di ricotta (romana)

500 gr di grano precotto

400 gr di zucchero (semolato)

5 uova (intere)

200 ml di latte

1 limone (la scorza grattugiata)

40 gr di burro

2 cucchiaini di cannella (in polvere)

2 cucchiai di fiori d’arancio

1 cucchiaio di millefiori

1 cucchiaio di cedro candito (a pezzetti)

1 cucchiaio di arancia candita (a pezzetti)

Pastiera Bimby: come prepararla

Per preparare la pastiera Bimby, iniziate dalla pasta frolla. Mettete tutti gli ingredienti per la pasta 20 secondi a Vel.5. quanto l’impasto è pronto lavoratelo e formate un panetto che avvolgerete nella pellicola. Fate riposare per 30 minuti circa. A questo punto preparate il ripieno, versate nel boccale il latte, la scorza di limone grattugiata, il grano precotto e il burro e fate cuocere 20 min. a 80° vel. Antiorario. Fate poi raffreddare e mettete da parte in una ciotola. Sempre nel boccale versate lo zucchero, le uova e la ricotta e frullate 20 sec. vel 4. Versate il tutto nella ciotola con l’altro composto e mescolate.

Aggiungete ora canditi, l’acqua di millefiori e la cannella, amalgamando il tutto. Stendete la pasta frolla e mettetela su una tortiera infarinata. Versate la crema della pastiera Bimby e livellate i bordi tagliando gli eccessi. Con la pasta frolla che avete messo da parte formate delle listarelle e ricoprite la pastiera come a formare una scacchiera. Infornate la pastiera Bimby in forno preriscaldato a 180° per 60 minuti e fatela raffreddare prima di servirla.

L’ideale sarebbe prepararla e gustarla il giorno dopo.

[Foto: www.ricetteperbimby.it]