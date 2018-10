Patate al forno, modi per cucinarle

Le patate al forno sono il contorno per eccellenza. Si abbinano facilmente con la maggior parte dei secondi, sia che si tratti di carne che di pesce. Sono molto utilizzate anche per gli aperitivi e come finger food, perché si prestano bene anche a pasti veloci e stuzzicanti. Quando pensiamo alle patate al forno ci viene subito in mente la ricetta classica, ma in realtà ci sono tanti modi di preparare questo gustoso contorno. Ecco qualche ricetta.

Patate al forno schiacciate, la ricetta

Tra i tanti modi per preparare le patate al forno, ci sono le patate schiacciate. Sicuramente non risultano bellissime da vedere ma sono molto croccanti e gustose. Per prepararle prendere delle patate piccole e bollirle con tutta la buccia. Quando diventano morbide adagiarle su una teglia da forno e schiacciarle con il fondo di un bicchiere. Condire con olio d’oliva, sape e pepe e infornare a 200° per 15 minuti.

Patate al forno, le patate a fisarmonica

A differenza della ricetta precedente, questa ricetta di patate al forno è molto più gradevole da presentare. Per prima cosa sbucciare le patate e affettarle lasciando intera la base. Questa ricetta è particolarmente sfiziosa perché tra una fetta e l’altra potete mettere gli ingredienti che vi piacciono di più. Ad esempio prosciutto e formaggio, o condire semplicemente con olio sale e pepe prima di infornare a 200° per almeno 20 minuti.

Patate al forno, ricetta patate ripiene di salsiccia

Se non volete la solita ricetta di patate al forno, questa è quella che fa per voi. Si tratta di un contorno che può diventare facilmente anche un secondo piatto. Per prepararle iniziare col bollire le patate a poi tagliarle a metà.

Scavare una piccola conca all’interno, una specie di letto dove andremo poi a inserire la salsiccia sbriciolata mescolata con pangrattato e parmigiano. Condire con olio e sale e infornare a 200° per 20 minuti circa.

Patate al forno con pancetta, come prepararle

Le patate al forno con pancetta sono un contorno goloso e facile da preparare. Pelare le patate e dividetele in 4 o 6 spicchi. Cuocetele a vapore per 15 minuti con un coperchio e lasciate raffreddare. Dopodichè mettetele in una teglia con sale, pepe e aromi.

Prendete le fettine di pancetta e arrotolate ogni fettina intorno agli spicchi di patate. Aggiungete un filo d’olio e infornate a 200° per 15 minuti. Durante gli ultimi 5 minuti azionate la funzione grill per rendere tutto più croccante.

