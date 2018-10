Ecco la ricetta delle brioches siciliane col tuppo. Se siete amanti del gelato e delle brioches, allora dovete provare questa ricetta. Chiunque si ritrova a trascorrere qualche giorno nella splendida Sicilia non può fare a meno di assaggiare le famose brioches siciliane col tuppo. Si riconoscono subito perchè hanno una sorta di “tappo”, ovvero una pallina nella parte superiore. Ottime sia da gustare in famiglia che da portare a casa di amici quando vi invitano a cena, ecco la ricetta delle brioches siciliane col tuppo.

Ricetta brioches siciliane col tuppo: gli ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare le brioches siciliane col tuppo, uno dei dolci estivi più apprezzati in Sicilia.

300 g di farina 00

200 g di manitoba

25 g lievito di birra

80 g di zucchero

250 ml di latte intero

50 g di strutto (o burro ammorbidito)

8 g di sale

1 cucchiaio di marsala (o liquore dolce)

1 tuorlo e qualche cucchiaio di latte intero per spennellare le brioches alla fine

La preparazione delle brioches siciliane col tuppo

La ricetta delle brioches siciliane col tuppo è davvero semplice. Iniziate col mettere tutte le farine nell’impastatrice, aggiungete strutto e zucchero. Sciogliete poi il lievito di birra nel latte tiepido e versatelo sulle farine, aggiungete 1 cucchiaio di marsala e impastate il tutto. A questo punto formate una palla e con un coltello disegnate una croce sulla superficie, coprite l’impasto con un panno umido e mettete a riposare nel forno spento per circa 3 ore.

Trascorso il tempo necessario prendete l’impasto e formate delle palle. Staccate delle palline più piccole che serviranno per il “tuppo”, ovvero il tappo delle brioches siciliane. A questo punto ponete le brioches su una teglia e fate lievitare ancora per 1 ora. Unire il tuorlo d’uovo al latte e spennellate per bene la superficie delle brioches. Mettete in forno a 190° per 25 minuti circa, quindi sfornate e fate raffreddare le brioches prima di dividerle a metà per riempirle con il gelato.

[Foto: https://blog.giallozafferano.it]