Ecco la ricetta della marmellata di arance di Anna Moroni. La simpatica cuoca che oggi è una delle più seguite in Italia ci ha preparato una buonissima marmellata fatta in casa a base di arance siciliane. La ricetta della marmellata di arance di Anna Moroni è stata presentata durante una delle puntate del programma ricette all’italiana, condotto da Davide Mengacci. Questa non è l’unica ricetta della simpatica cuoca, ce ne sono tante altre che sono molto apprezzate dal pubblico italiano. Tra queste ricordiamo le mezze maniche alla norcina e la pizza rustica di Liliana di Anna Moroni.

Ricetta marmellata di arance di Anna Moroni: il procedimento

La ricetta della marmellata di arance di Anna Moroni è davvero semplice da preparare. Gli ingredienti sono:

Arance biologiche

Succo di limone

Succo di arancia

Bacche di cannella

Zucchero

Per preparare la marmellata di arance di Anna Moroni cominciare con il fare a fettine le arance. Prendere una ciotola grande e mettere dentro le fettine di arancia, il succo di limone, il succo di arancia, le bacche di cannella e lo zucchero. Far macerare il tutto per 12 ore circa dopodiché prendere una pentola capiente e far cuocere le arance. Nel frattempo riscaldiamo il nostro vasetto, altrimenti ci potrebbe essere uno choc termico quando mettiamo la nostra marmellata di arance. Bollire quindi il vasetto e lavare con cura il tappo, che potrà essere utilizzato una sola volta.

Ricetta marmellata di arance di Anna Moroni, fase finale

La nostra marmellata di arance di Anna Moroni è quasi pronta per essere gustata o regalata ai nostri amici. Dopo aver bollito i nostri vasetti non ci resta che versare il composto. Ci accorgiamo che la nostra marmellata di arance è pronta quando nella pentola si sarà formata una poltiglia.

A questo punto prendiamo un imbuto che utilizzeremo per versare il composto nei vasetti. Riempiamo ciascun vasetto fino alla fine e capovolgiamo per formare il sottovuoto. Il vasetto deve restare capovolto almeno per 15 minuti. La ricetta della marmellata di arance di Anna Moroni è pronta. Potete utilizzare i vostri vasetti di marmellata anche come idea regalo, i vostri amici apprezzeranno sicuramente.

