Ricetta pancake al cocco con banane e yogurt

La ricetta dei pancake al cocco con banane e yogurt è perfetta per una colazione sana e nutriente, ma è un’ottima idea anche per una merenda golosa. I pancake rientrano sicuramente tra i dolci più semplici da preparare, richiedono pochissimo tempo e si possono cucinare in tantissimi modi. Se non avete ancora dimestichezza con i famosi dolcetti americani, provate prima questa ricetta per un pancake soffice. Servono pochissimi ingredienti e soprattutto pochissimo tempo.

Pancake al cocco con banane e yogurt, gli ingredienti

La ricetta dei pancake al cocco con banane e yogurt è davvero semplice. Ecco gli ingredienti necessari per 4 persone:

220 grammi farina integrale

1 cucchiaio lievito in polvere per dolci

2 cucchiai zucchero

150 grammi cocco grattugiato

4 uova

1 cucchiaino zenzero

3,5 decilitri latte

300 grammi mascarpone

150 grammi yogurt greco

2 banana

100 grammi miele liquido

limone

20 grammi burro morbido

Pancake al cocco con banane e yogurt, il procedimento

Per preparare i pancake al cocco con banane e yogurt, versate a fontana la farina in una ciotola con il lievito setacciato, lo zenzero, lo zucchero e il cocco. A questo punto unire 4 tuorli e 2 albumi, il mascarpone e il latte. Adesso prepara la pastella e mescola bene il composto con un cucchiaio di legno. A parte, monta gli albumi rimasti a neve ferma; quindi incorporali al composto facendo movimenti delicati.

A questo punto versa un mestolino di pastella nella padella caldissima, unta con un po’ di burro. Cuoci i pancake a fuoco basso finché non saranno dorati su entrambi i lati. Ripeti il procedimento fino ad esaurire la pastella. Lava bene le banane, asciugale e tagliale con un coltello affilato a fette spesse circa 1 cm. Aggiungi adesso le scaglie di cocco e lo yogurt in cima ai pancake, e la ricetta è pronta.

