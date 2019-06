La ricetta della parmigiana bianca di patate e zucchine è una valida alternativa alla classica parmigiana fatta con le melanzane. Un secondo piatto perfetto per i vegetariani, che può essere servito come contorno ma va benissimo anche come piatto unico, essendo molto ricco di ingredienti. La parmigiana bianca di patate e zucchine si può gustare calda appena sfornata ma è buonissima anche fredda, magari accompagnata da un’insalata leggera di finocchi o pomodori. Se non volete utilizzare la mozzarella va benissimo anche la provola delle fettine di formaggio Emmental. Vediamo come si prepara.

Ricetta parmigiana bianca di patate e zucchine, gli ingredienti

Ecco gli ingredienti della parmigiana bianca di patate e zucchine.

3 patate

3 zucchine

una mozzarella

100 g di formaggio grattugiato

150 ml di besciamella

pangrattato q.b.

olio d’oliva q.b.

sale q.b.

Se non volete utilizzare la besciamella potete utilizzare come alternativa della panna vegetale di soia o un po’ di latte. Al posto della mozzarella va benissimo anche la provola o delle fettine di Edam.

Ricetta parmigiana bianca di patate e zucchine, il procedimento

Preparare la parmigiana bianca di patate e zucchine è davvero semplice. Prendete una mandolina e tagliate a rondelle le patate e le zucchine. Prendere una teglia da 24 cm e iniziare con il primo strato: mettere un cucchiaio di besciamella alla base, sopra uno strato di zucchine, parmigiano, sale, mozzarella a dadini e besciamella. Ricoprire il tutto con uno strato di patate.

Aggiungere adesso parmigiano, mozzarella a dadini e besciamella. Realizziamo così un altro strato di zucchine e un altro di patate. Finiamo il tutto con uno strato finale di patate e zucchine. Spolverare con un po’ di pangrattato o parmigiano e infornare a 170 gradi per 40/45 minuti. Una volta cotta far intiepidire prima di tagliare. Vi piace la zucca? Allora provate anche la gustosa ricetta della parmigiana di zucca.

