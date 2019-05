Il rotolo di frittata con salmone e robiola alla rucola è un ottimo antipasto, o in alternativa un secondo fresco e goloso. Un vero spettacolo per gli occhi e per il palato, con il suo color verde acceso e il ripieno bianco e rosa fa venire subito l’acquolina in bocca. Potete servire il rotolo di frittata con salmone e robiola anche come aperitivo, magari accompagnato da qualche gustosa salsa e un bicchiere di prosecco. La ricetta di questo piatto è davvero semplice e richiede poco tempo.

Ricetta rotolo di frittata con salmone e robiola, ingredienti

Per preparare il rotolo di frittata con salmone e robiola vi occorrono i seguenti ingredienti:

6 uova

200 gr circa di robiola o altro formaggio fresco

150 gr di salmone affumicato

1 mazzetto di rucola

latte q.b. o acqua

3 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

pepe sale fino

Se non avete a disposizione la robiola potete utilizzare anche il Philadelphia o qualsiasi altro tipo di formaggio fresco (anche stracchino va bene). È molto importante invece la rucola, che servirà a dare al rotolo il caratteristico colore verde.

Ricetta rotolo di frittata con salmone e robiola, preparazione

La ricetta del rotolo di frittata con salmone e robiola è davvero semplice da preparare. Per prima cosa preparate la frittata rompendo le uova in una ciotola. Aggiungete anche qualche cucchiaio di latte o di acqua. Salate, pepate e mettete qualche cucchiaio di parmigiano reggiano grattugiato. Nel frattempo, tritate la rucola e aggiungetela al composto. Versate il composto e infornate a 180° finché non sarà ben cotto.

Staccate la frittata dalla teglia e lasciatela raffreddare. A questo punto spalmate la frittata con il formaggio fresco o la robiola, e aggiungete le fettine di salmone. Arrotolate la frittata su sé stessa. Avvolgete il rotolo di frittata con salmone e robiola con la pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigo per due ore. Tagliatela a fettine e servitela fredda.

