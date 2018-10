Le Ricette Bimby più cercate sul web, eccone alcune. Il Bimby è il famoso robot da cucina che permette di preparare diverse pietanze in modo facile e veloce. I numerosi accessori in dotazione hanno trasformato l’apparecchio nell’utensile da cucina più desiderato dalle famiglie italiane. E come dargli torto? Con il Bimby è possibile preparare un pasto completo in pochi minuti, con il minimo sforzo. Ecco alcune ricette Bimby facili da preparare.

Ricette Bimby: il tiramisù al limone con il Bimby

Il tiramisù al limone è una delle ricette Bimby più cercate sul web. Si tratta di una variante del tiramisù tradizionale che si può preparare facilmente con il Bimby. Per prima cosa mettere nel boccale del Bimby la scorza di limone, 200 gr di zucchero e tritare per 10 secondi a velocità 10. Raccogliete il tutto con la spatola verso il centro, mettete in posizione la farfalla aggiungendo 2 uova e 1 tuorlo.

Montate per 6 minuti a velocità 4. A questo punto togliete la farfalla, aggiungete 500 gr di mascarpone e mescolate 2 minuti velocità 3. Passate velocemente 100 g di biscotti nel succo di 2 limoni e create una base in 4 coppe. Coprite il tutto con la crema al mascarpone, fate un altro strato di savoiardi inzuppati e ancora un altro strato di crema. Come decorazione utilizzate un pò di scorza di limone a filetti e riponete in frigo per 2 ore prima di servire il tiramisù.

Ricette Bimby: i supplì al telefono con il Bimby

Tra le ricette Bimby salate, quella dei supplì al telefono è senza dubbio la migliore. Per iniziare mettere nel Bimby mezza cipolla e tritarla a velocità 7 per 3 secondi. Poi aggiungete 30 gr di olio e unite 200 gr di macinato. Fate andare per 2 minuti Temp Varoma Antiorario velocità 1. Sfumate il tutto con un pò di vino bianco e aggiungere 350 gr di passata di pomodoro, salate e pepate, 20 minuti 100°C Antiorario Vel Soft.

A questo punto aggiungere 400 gr di riso e cuocete 8 minuti 100°C Antiorario Vel Soft, 20mescolate spesso con la spatola. Aggiungete al composto del brodo caldo e cuocete 12 minuti 100°C Antiorario Vel Soft, mescolando ancora. Unite 20 gr di burro, 50 gr di parmigiano, un uovo intero e mescolate bene con la spatola. Versate il tutto su un piatto piano abbastanza largo e lasciate raffreddare 30 minuti. Iniziate a formare i supplì al telefono con le mani, inserendo un cubetto di mozzarella all’interno. Passate prima nell’uovo battuto e poi nel pangrattato e friggete facendo attenzione a girarli più volte.

[Foto: www.lacucinaitaliana.it]