Ricette dolci facili, torta con pere e cioccolato

Se volete provare una ricetta di un dolce facile ma non banale, provate a sperimentare con la torta pere e cioccolato. Un dolce che stupirà anche i palati più esigenti, con il suo connubio tra dolce e amaro. La preparazione di questo dolce è molto veloce e non richiede particolari abilità in cucina. La torta pere e cioccolato è perfetta per una merenda con le amiche o per una ricca colazione diversa in famiglia. Durante la cottura la vostra cucina sarà invasa da un profumo buonissimo, e i bambini non vedranno l’ora di provare questo dolce. Ecco la ricetta della torta pere e cioccolato.

Ricetta torta pere e cioccolato: gli ingredienti

Per preparare la torta pere e cioccolato servono davvero pochi ingredienti, dato che si tratta di una ricetta di dolce facile. Ecco di cosa avete bisogno per preparare questo gustosissimo dolce:

260 g di farina 00

cacao 40 g di cacao amaro

uovo 3 uova

zucchero 180 g di zucchero

burro 120 g di burro

latte 120 g di latte intero

pere 3 pere Kaiser

lievito 1 bustina di lievito per dolci

estratto di vaniglia 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

sale 1 pizzico di sale

Ricetta torta pere e cioccolato: preparazione

Per preparare la torta con pere e cioccolato iniziate col montare le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete poi il burro sciolto a bagnomaria o nel microonde e continuate a mescolare. Unite la farina setacciata con il lievito e mescolate. Solo se il composto dovesse risultare troppo duro aggiungete 2 cucchiai di latte. A questo punto tagliate a pezzi le pere, unitele al composto ed infine aggiungete il cioccolato in pezzi.

Versate poi l’impasto della torta in uno stampo da 22 cm rivestito con carta forno. Infornate in forno preriscaldato a 175° per circa 35-40 minuti, fate sempre la prova stecchino che deve uscire asciutto. Sfornate, fate raffreddare la torta pere e cioccolato prima di servire. Questo dolce si mantiene umido e buonissimo come appena sfornato fino a 5 giorni. Volendo potete sostituire il burro con 80 g di olio di semi più 2 cucchiai di latte, ma con il burro ottenere una consistenza molto più morbida.

[Foto: www.bloggiallozafferano.it]