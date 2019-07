Gli strozzapreti con gamberi e zucchine sono una ricetta perfetta per l’estate, perché si possono gustare anche freddi. Si può scegliere se lasciare le zucchine a pezzetti oppure creare una gustosa cremina aggiungendo panna o latte. Una ricetta estiva che ha origini liguri, perfetta come pranzo della domenica o da gustare in riva al mare. Un primo piatto facile da preparare e che richiede pochissimo tempo. Ecco la ricetta degli strozzapreti con gamberi e zucchine.

Strozzapreti con gamberi e zucchine: gli ingredienti

Gli strozzapreti con gamberi e zucchine richiedono pochissimi ingredienti. L’importante è utilizzare delle zucchine di medie dimensioni, al posto dei gamberetti si possono utilizzare anche le mazzancolle tropicali. Ecco le dosi per 4 persone:

4 zucchine di media grandezza

400 g di strozzapreti

1 spicchio di aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

sale e pepe qb

olio evo qb

Strozzapreti con gamberi e zucchine: il procedimento

Per prima cosa laviamo le zucchine, le spuntiamo e le tagliamo a piccoli pezzetti per accelerare la cottura. In una padella versiamo un po’ di olio evo e lo scaldiamo con lo spicchio d’aglio. Versiamo le zucchine, le saliamo e le pepiamo e lasciamole cuocere per un po’. Uniamo a questo punto il mezzo bicchiere di vino bianco. Continuiamo la cottura a fuoco basso.

Puliamo intanto i gamberi togliendo il guscio e il filo nero, ne teniamo alcuni interi da parte e il resto li tagliamo in 3 pezzi. In alternativa si possono utilizzare anche le mazzancolle. Le zucchine ora sono cotte e vano frullate con il mixer, se non vogliamo lasciarle a pezzetti. Aggiungiamo i nostri gamberi e continuiamo la cottura. Intanto mettiamo a scaldare l’acqua per gli strozzapreti con gamberi e zucchine.

Una volta cotta scoliamo la pasta e la mantechiamo per un paio di minuti. Possiamo decidere se servire i nostri strozzapreti gamberi e zucchine freddi oppure caldi. Una ricetta facile e veloce che si adatta a tutte le stagioni.

[Foto: www.bunissimo.it]