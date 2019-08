Ricette estive: torta di ricotta e gocce di cioccolato

La torta di ricotta e gocce di cioccolato è una ricetta estiva perfetta per la colazione o la merenda, l’ideale da servire come dolce estivo al pranzo della domenica. Questo dolce in genere piace sia ai grandi e ai bambini, perché ha una consistenza morbida e un gusto delicato. Se avete dei bambini provate a prepararla per merenda, vedrete che ne saranno felici. Ecco la ricetta della torta di ricotta e gocce di cioccolato.

Torta di ricotta con gocce di cioccolato: gli ingredienti

Per preparare la torta di ricotta con gocce di cioccolato occorre una teglia per ciambella da 26 cm di diametro. Ecco gli ingredienti per preparare questo goloso dolce estivo:

4 uova

200 g di zucchero più altro zucchero per decorare

250 g di ricotta

120 g di olio di girasole

320 g di farina

100 g di gocce di cioccolato

1/2 limone grattugiato

1 bustina di lievito

Torta di ricotta con gocce di cioccolato: preparazione

Per prima cosa rompiamo le uova in una ciotola e mescoliamo con lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo lo zucchero e lo amalgamiamo per bene. Grattugiamo la scorza del limone e incorporiamola al composto. Continuando a mescolare aggiungiamo l’olio e la ricotta. Infine. iniziamo ad incorporare la farina poco per volta. Per ultimo uniamo il lievito per dolci. Mettiamo da parte lo sbattitore elettrico e aggiungiamo le gocce di cioccolato mescolando con una spatola. L’impasto per la ciambella è pronto. Ungiamo e infariniamo uno stampo per ciambella da 26 cm di diametro.

Versiamo l’impasto e distribuiamolo con la spatola. Spolveriamo poi la superficie del dolce con abbondante zucchero. Mettiamo in forno caldo e cuociamo per 45 minuti. Se usiamo il forno statico la temperatura è di 180°C, se usiamo il forno ventilato la temperatura è di 170°C. Togliamo la ciambella dal forno e sistemiamola su un piatto da portata. Lasciamo raffreddare completamente e possiamo assaggiare la nostra torta di ricotta e gocce di cioccolato.

[Foto: www.youtube.com]