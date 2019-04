Ricette: pasta integrale con salsiccia e porri

La pasta integrale con salsiccia e porri è un primo piatto molto gustoso adatto per tutti i giorni ma anche per il pranzo della domenica. Se non amate la pasta integrale potete utilizzare anche quella normale, questa ricetta si sposa bene anche con la pasta al farro o al kamut. Salsiccia e porri sono due ingredienti che si accostano molto bene e sono perfetti per un piatto di pasta originale e diverso dal solito. Ecco la ricetta della pasta integrale con salsiccia e porri, un primo piatto semplice e veloce che sicuramente piacerà a tutti.

Pasta integrale con salsiccia e porri, ingredienti

Preparare la pasta integrale con la salsiccia e porri è davvero semplice. Questo primo piatto richiede poco tempo e non è necessario essere grandi chef per prepararlo. Per prima cosa scegliete la pasta integrale che preferite, va bene anche la pasta normale. Se avete voglia di rendere questo piatto originale o volete preparare un gustoso pranzo della domenica potete utilizzare anche dei paccheri. Questa ricetta si sposa molto bene con le farfalle o le mezze maniche, vanno bene anche spaghetti o fettuccine. Ecco gli ingredienti della pasta con salsiccia e porri:

500 g di pasta corta

250 g di salsiccia

150 g di cacio stagionato oppure pecorino o parmigiano

1/2 bicchiere di vino bianco

1 porro

olio extravergine di oliva

sale e pepe nero

Pasta integrale con salsiccia e porri, preparazione

La ricetta della pasta integrale con salsiccia e porri è davvero semplice e soprattutto veloce. Per prima cosa mettete a bollire l’acqua, nel frattempo tagliate a rondelle il porro e incidete la salsiccia per togliere la pelle. Tagliate la salsiccia a pezzetti e in una padella mettete a soffriggere il porro con un filo d’olio e poca acqua. Fate sfumare con un po’ di vino bianco e quando il porro sarà appassito aggiungete i pezzetti di salsiccia.

Aggiungere un pizzico di pepe e far cuocere fino a quando la salsiccia sarà cotta. Scolare la pasta e aggiungere il condimento aggiungendo un po’ di acqua di cottura. Se volete potete aggiungere anche della panna per avere un condimento più liquido. Aggiungere una spolverata di parmigiano e il vostro piatto di pasta con salsiccia e porri è pronto.

[Foto: www.ricettaidea.it]