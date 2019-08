Ricette salva-cena, insalata di pollo estiva

Tra le ricette salva-cena, l’insalata di pollo è sicuramente una delle più gustose e facili da preparare. Si tratta di una pietanza che può essere servita come piatto unico, o come farcitura per i tramezzini. Quindi se avete intenzione di organizzare un pic nic di fine estate, date un’occhiata alla ricetta dell’insalata di pollo estiva. Si può scegliere se prepararla con o senza maionese, se siete a dieta la versione light senza salsa è sicuramente quella che fa per voi. Se non sapete cosa preparare per cena, ecco la ricetta dell’insalata di pollo estiva, un ottimo salva-cena.

Ricetta insalata di pollo estiva: gli ingredienti.

Ecco gli ingredienti per preparare l’insalata di pollo estiva. Potete non aggiungere la maionese se siete a dieta e volete preparare un piatto light:

• 100 g di sedano bianco

400 grammi di pollo lesso o arrosto

• lattuga

• olive nere denocciolate

• capperi (facoltativi)

• maionese

• sale

• pepe nero

Insalata di pollo estiva: preparazione

Per preparare l’insalata di pollo estiva iniziate a spezzettare la carne con un coltello: i pezzetti e gli sfilacci ottenuti non devono necessariamente essere tutti della stessa dimensione. Lavate e asciugate il sedano, eliminate eventuali filamenti e quindi tagliatelo a pezzetti. Lavate e asciugate le foglie di lattuga. Raccogliete in un’insalatiera capiente il pollo e il sedano fatto a pezzetti.

Tagliate la lattuga a listarelle e unitela al pollo col sedano. Prendete la maionese e mettetela sull’insalata. Unite le olive nere, i capperi se graditi e mescolate bene e aggiustate di sale e pepe macinato al momento. Se gradite potete aggiungere anche un po’ di carote o peperoni tagliati a listarelle. Servite subito la vostra insalata di pollo estiva.

