Ricette veloci: omelette di albumi con funghi e cotto

Siete in cerca di una ricetta Fit facile e veloce con le uova? Se siete sportivi e avete voglia di un piatto sano, gustoso e nutriente, provate le omelette di albumi con funghi e cotto. Una ricetta a base di albumi (ma se volete potete aggiungere anche un rosso d’uovo) che vi darà la carica per i vostri allenamenti perché ricca di proteine. Un piatto che richiede pochissimo tempo ed è perfetto anche dopo un allenamento intenso per recuperare le forze. Gli albumi d’uovo ormai sono facilmente reperibili anche nei supermercati, scegliete quelli pastorizzati. Ecco la ricetta delle omelette di albumi con funghi e cotto.

Omelette di albumi con funghi e cotto: ingredienti

Ecco gli ingredienti per preparare le gustose omelette di albumi con funghi e cotto. Una ricetta fit davvero semplice che richiede pochissimo tempo e pochi ingredienti. L’unica accortezza sono gli albumi, che dovrete acquistare già pronti al supermercato. Ormai sono reperibili facilmente, anche quelli pastorizzati. Gli ingredienti per questa ricetta sono:

200 gr di albume d’uovo

1 rosso d’uovo (facoltativo)

200 gr di funghi chiodini

100 gr di prosciutto cotto

50 grammi di formaggio light

Sale e pepe q.b.

Una noce di burro

Omelette di albumi con funghi e cotto: procedimento

Per preparare le omelette di albumi con funghi e cotto iniziamo dalla preparazione dei funghi. Lavarli e togliere il gambo, dopo averli puliti far rosolare in padella con un po’ di sale e prezzemolo. Nel frattempo, aggiungere anche i cubetti di prosciutto cotto, vanno bene anche delle fette tagliuzzate.

Quando i funghi saranno cotti aggiungere gli albumi, se preferite potete utilizzare anche un rosso. Questa ricetta è adatta agli sportivi quindi ha un elevato apporto proteico e poche calorie. Aggiungete poi il formaggio light e fate cuocere. Arrotolate l’omelette di albumi e regolate di sale e pepe. Potete guarnire con un trito di basilico o un po’ di prezzemolo.

[Foto: www.fratelliberetta.com]