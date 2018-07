Smoothie, 2 ricette light facili e veloci

Gli smoothie sono gustose bevande a base di frutta e verdura, perfette per l’estate. Da non confondersi con i centrifugati, che vengono preparati semplicemente frullando gli ingredienti tra loro. Esistono tante varianti diverse di smoothie, tutte molto gustose e colorate, la soluzione ideale per convincere i bambini a mangiare frutta e verdura. Ricchi di vitamine e sali minerali, sono i perfetti alleati delle diete estive. Vediamo qualche ricetta light per preparare queste bevande estive fresche e gustose.

Smoothie al mango, ecco la ricetta

Lo smoothie al mango è molto semplice e veloce da preparare. Basta frullare per un minuto 500 gr di yogurt bianco magro, 250 gr di mango sbucciato e tagliato a pezzetti e due cucchiaini di zucchero di canna. Questa è la variante classica dello smoothie al mango, ma esiste anche una variante vegan senza latticini, perfetta anche per chi soffre di intolleranze. Per la versione senza latticini occorrono 300 gr di mango, 2 cucchiai da tavola di succo di lime, 2 cucchiai da tavola di zucchero a velo e una vaschetta di cubetti di ghiaccio.

Il segreto dello smoothie al mango sta proprio nel tagliare il mango. Dato che si tratta di un frutto che andrà frullato, è bene cercare di estrarre più polpa possibile e non lasciare residui di buccia. Dopo aver rimosso la polpa, afferrare il mango con una mano e spremerlo muovendo le dita dall’alto verso il basso. Un piccolo trucchetto per spremere il mango fino all’ultima goccia.

Smoothie detox, l’ideale per depurare l’organismo

Lo smoothie disintossicante è un’ottima soluzione se avete esagerato un pò con la cena della sera prima. Ideale anche se nell’ultimo periodo avete mangiato cibi poco sani e sentite il bisogno di depurarvi.

Munitevi di 1 mela, 1 cetriolo e zenzero, e iniziate a preparare il vostro sano e gustoso smoothie detox. Tre ingredienti che fanno già molto bene all’organismo anche se assunti singolarmente. Per prima cosa sbucciare e tagliare a pezzetti il cetriolo e la mela, e metterli nel frullatore. A questo punto aggiungere lo zenzero e i 200 ml di acqua e frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Ora non vi resta che gustare il vostro fantastico smoothie detox.

[Foto: https://www.today.com/]