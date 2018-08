Torta Sacher, ecco la ricetta originale

La torta Sacher è una gustosissima torta al cioccolato con un dolce ripieno alla marmellata. La leggenda narra che la torta fu inventata nel 1832 da un apprendista pasticcere, Franz Sacher. Il giovane dovette accontentare le richieste di un ministro, che gli chiese di realizzare una torta originale per una cena con degli ospiti. Da allora la torta Sacher fu esportata in tutto il mondo, e oggi se ne preparano circa 360 mila unità all’anno. Ecco la ricetta originale della torta Sacher.

Ingredienti per preparare la Torta Sacher

Per preparare la Torta Sacher dobbiamo partire dall’impasto della torta, e poi preparare la glassa per il ripieno. Ecco gli ingredienti:

Per la Torta:

6 uova

160 gr di zucchero

160 gr di farina

160 gr di burro

200 gr di cioccolato fondente

200 gr di marmellata di albicocche

un pizzico di sale

1 bustina di lievito per torte

Per la glassa:

200 gr di cioccolato fondente

2 cucchiaini di zucchero a velo

latte

acqua

Torta Sacher, il procedimento

Iniziate con lo sciogliere a bagnomaria metà dello zucchero con il burro e il cioccolato fondente fatto a pezzetti. A questo punto separate i tuorli dagli albumi, che monterete a neve ferma con lo zucchero. Fate raffreddare la crema al cioccolato e unite i tuorli amalgamando bene il tutto. Unite al composto gli albumi montati a neve, setacciate farina e lievito e incorporate il tutto all’impasto. A questo punto infarinate uno stampo da forno da 24 cm e versate l’impasto, infornate e fate cuocere a 150° per un’ora circa. Fate raffreddare per almeno 3 ore.

A questo punto tagliate la torta a metà in orizzontale, in modo da ricavare due dischi uguali. Ricoprite la superficie del disco inferiore con della marmellata di albicocche e spolverate del cacao amaro sopra. Unite ora il secondo disco e ricomponete la torta Sacher. Preparate la glassa e sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Quando la cioccolata si sarà sciolta unite due cucchiaini di zucchero a velo setacciati. A questo punto, non vi resta che ricoprire la torta con la glassa.

Prima di servire la Torta Sacher ai vostri ospiti conservatela in frigorifero per almeno 45 minuti.

[Foto: https://www.paneangeli.it]