Broccoli verdure anti-tumore. La scoperta

Che le verdure, associate alla frutta, siano cibi molto preziosi per la nostra salute è risaputo. Ma un recente studio dice anche di più. Ovvero che i broccoli contengono elementi che agiscono come veri e propri anti-tumore.

La proteina nei broccoli che blocca il tumore

È l’analisi condotta dal Direttore del Cancer Center Cancer Research Institute presso il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, l’italo-americano Pier Paolo Pandolfi, ad aver scoperto una proteina presente nei broccoli che inibisce la formazione di un tumore temutissimo: il cancro.

Si tratta dell’indol-3-carbinolo di cui ne sono naturalmente fornite le verdure appartenenti alla famiglia dei broccoli, le cosiddette ‘crucifere’. Di questo gruppo fanno anche parte il cavolfiore e le cime di rapa. La proteina in oggetto agisce da vero e proprio elemento bloccante del gene che accende la fiamma dei tumori.

Nei broccoli l’arma per combattere il tumore

“Abbiamo scoperto un nuovo importante attore che tiene le fila di un meccanismo critico per lo sviluppo del cancro, un enzima chiamato WWP-1 che può essere spento da un composto naturale presente nei broccoli e in altre verdure”, ha dichiarato Pandolfi sottolineando: “Questo meccanismo si rivela quindi come un tallone di Achille che può divenire il bersaglio di nuove opzioni terapeutiche (fonte www.ansa.it)”.

La scoperta è stata pubblicata sulla nota rivista ‘Science’ ed è il frutto di un’indagine ancora in fase preliminare. Tuttavia si tratta di un rivelazione molto importante sull’indol-3-carbinolo, da cui possono partire nuove cure e strategie di contrasto al cancro.

Foto: (www.globalist.it)