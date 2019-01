Come avviene l’estrazione del dente?

L’ estrazione dente , a volte indicata con il termine di avulsione, consiste in una procedura di carattere chirurgico in virtù della quale un dente viene rimosso dall’alveolo, vale a dire la cavità ossea naturale che lo ospita. Il ricorso a un’estrazione si rende necessario nel momento in cui ci si rende conto che la permanenza del dente in sede finirebbe per provocare danni superiori, per esempio per colpa di un impedimento fisico o per ragioni patologiche. I denti, coestrazmunque, sono estratti solo nel caso in cui non possano essere salvati in altro modo e non sia possibile procedere a metodi conservativi differenti, come per esempio un’apicectomia, una otturazione o una devitalizzazione. Attenzione, però: questo discorso non è valido per i terzi molari, cioè i denti del giudizio, i quali possono essere rimossi a fini preventivi, anche se non ci sono infezioni dentali o patologie in corso, allo scopo di evitare eventuali disturbi che si potrebbero palesare in futuro, come infiammazioni alle gengive, mal di denti o malocclusioni dentali.

Quando c’è bisogno dell’estrazione

Non tenendo conto dei denti del giudizio, dunque, l’estrazione dente si dimostra indispensabile quando si riscontra una grave infezione dovuta a carie profonde, ma anche in presenza di ascessi dentali o di pulpiti per cui non possono essere messi in atto metodi conservativi di altro genere. In pratica, l’estrazione è l’extrema ratio, la sola soluzione che consente di evitare che l’infezione si diffonda e vada a interessare le gengive, le strutture ossee attigue o i denti vicini. La stessa procedura deve essere messa in pratica anche quando si è in presenza di denti che sono interessati da cisti o da granuloma per cui non si può eseguire un’apicectomia: anche in questo caso è indispensabile effettuare l’estrazione per fare in modo che l’infezione non si espanda fino all’osso portante o addirittura al sangue, determinando una situazione di setticemia.

La piorrea

L’estrazione dente viene eseguita anche quando il paziente soffre di uno stato avanzato di piorrea: lo scopo che si intende perseguire, in tale circostanza, è quello di bloccare un potenziale peggioramento della malattia parodontale. I denti pericolosamente scheggiati, a loro volta, possono essere rimossi se ci si accorge che non è possibile recuperarli con un intervento di ortodonzia, ma l’estrazione può rappresentare la soluzione a cui fare riferimento anche in presenza di affollamento dentale, sempre che l’utilizzo di un apparecchio non consenta di usufruire di un rimedio.

L’estrazione semplice

L’intervento di avulsione più diffuso è l’estrazione semplice, che viene applicata quando si deve operare su un dente totalmente erotto e ben visibile. Il dente problematico viene anestetizzato, per poi essere estratto con un elevatore e una pinza, strumenti specifici che permettono di eseguire una pressione ad hoc. In alternativa, si può eseguire l’estrazione chirurgica, che però è più complessa: vi si fa affidamento quando si deve intervenire su denti non facilmente accessibili, per esempio perché sono ancora coperti dalla gengiva, in misura parziale o totale. Prima di tutto, il dentista incide la gengiva, in modo da poter servirsi di un ingresso che faciliti l’accesso al dente. Per rendere più semplice l’avulsione, si può prevedere la suddivisione del dente in diverse sezioni. A seconda dei casi, l’anestesia è di tipo locale o generale; in questa seconda eventualità, l’intervento viene effettuato in ambito ospedaliero.

Il dolore

Le tecniche anestetiche che vengono adoperate al giorno d’oggi contribuiscono a ridurre in modo significativo il livello di dolore che viene procurato da un intervento di estrazione. Il dente, infatti, viene addormentato attraverso l’anestesia locale, e al massimo si può avvertire una sensazione di trazione o di pressione. Il paziente deve sempre ricordarsi di informare il dentista a proposito di eventuali farmaci che sta assumendo.