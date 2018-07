Farmacia on line, il modello Farmacialoreto.it

I primi mesi del 2018 confermano un trend che consolida l’ascesa del settore della cosmetica e dei farmaci online. Si tratta di un’abitudine sempre più apprezzata da parte di giovani e non quella di abbandonare parzialmente la farmacia di fiducia e cogliere le comodità ed opportunità che il web offre.

Quello dei farmaci on line è un settore che continua a crescere nonostante il mercato interno sia in forte stagnazione. Molte le farmacie storiche che si adeguano (o meglio cercano) ai nuovi modelli di business. Lo fanno utilizzando un approccio innovativo che sposa le nuove tecnologie digitali. Tra queste, la più lungimirante come farmacia on line è stata sicuramente Farmacia Loreto Gallo, da oltre 10 anni presente sul web con uno store di altissimo profilo. Una decisione presa molti anni or sono che ha permesso alla farmacia di anticipare i competitor e le dinamiche del settore.

L’azienda nel corso degli Anni è riusciata a ritagliarsi un ruolo chiave nel settore, fidelizzando migliaia di clienti. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un attento servizio di customer care, una struttura logistica all’avanguardia ed una infrastruttura tecnologica tra le più moderne. Tutti aspetti che hanno reso questa azienda un modello da seguire.

Un mix tra innovazione e tradizione, consulenti online e telefonici che consigliano ed indirizzano il cliente a scegliere la migliore soluzione per il proprio problema. Ed un numero verde sempre disponibile. Molti dettagli che hanno fatto e continuano a fare la differenza, permettendo di avere sempre un rapporto umano nonostante la digitalizzazione. Questa è stata una delle armi vincenti della Farmacia Loreto Gallo che si è avvalsa anche dell’utilizzo dei canali social per avere un contatto con chi utilizza queste tecnologie con lo scopo di informarsi.

In sintesi, è tutto davvero così complesso, ma allo stesso tempo vincente.