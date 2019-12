Noci, il nostro scudo naturale

Forse non tutti sanno quanto sia importante nella nostra dieta giornaliera l’apporto nutritivo delle noci. Antiossidanti e ricche di fibre e di grassi cosiddetti “buoni”, costituiscono il nostro scudo naturale per la salute del cuore e di tutto l’organismo.

Noci a protezione del cuore

Grazie alle loro uniche proprietà nutritive, infatti, le noci contribuiscono attivamente a non far innalzare oltre la norma i livelli di colesterolo, dello zucchero presente nel sangue controllando anche il peso. Tutto ciò nonostante siano un prodotto in natura estremamente energetico e calorico.

Ma i loro grassi sono insaturi, quindi di grande supporto alle corrette funzioni del cuore. Non a caso è stato studiato che il consumo regolare e giornaliero di noci (6-7 corrispondenti a circa 30 grammi di gherigli) favorisce la prevenzione dalle malattie cardiovascolari, grazie soprattutto alla riduzione del colesterolo.

Noci scudo naturale dai tumori

In questo quadro le noci hanno un’ulteriore proprietà come scudo naturale: favoriscono la stabilizzazione della pressione arteriosa scongiurando il rischio di ipertensione. L’imponente quantità di fibre nelle noci, inoltre, aiuta a far marciare al meglio l’intestino, senza contare che questo frutto è anche una preziosissima fonte di vitamine. Quelle più presenti appartengono al gruppo B, come la B1 e la B6, oltre alla vitamina E e all’acido folico.

Molto importante e consistente anche l’apporto di minerali di grande rilevanza per la salute quali calcio, ferro, magnesio, fosforo, zinco e potassio. Completano il quadro benefico delle noci le proprietà antitumorali essendo antiossidanti e contenendo tanti Omega 3 ed essere un balsamo per combattere ansia, stress e per la qualità dell’umore.

