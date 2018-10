Parodontite in gravidanza: sintomi e rimedi efficaci

La parodontite in gravidanza può essere un disturbo terribile. Le possibilità di contrarre la patologia sono molto più alte senza una diagnosi.

Parodontite in gravidanza: cosa è?

La parodontite in gravidanza porta ad un’infezione cronaca delle strutture che sorreggono i denti con conseguente acutizzazione e caduta degli stessi in fase avanzata. In gravidanza le donne vanno soggette a questo problema ma con le dovute attenzioni la malattia può essere prevenuta o quantomeno tenuta a bada. Non bisogna mai trascurare la parodontite perché la sua progressione porta alla caduta dei denti stessi.

Come si contrae quest’infezione? A causa dei batteri gram-negativi che sono molto estesi nel periodo della gravidanza. Questi si insediano nelle tasche parodontali e causano la necrosi del tessuto. La malattia però è pericolosa al punto da poter intaccare anche il liquido amniotico portando ad un parto prematuro.

I trattamenti da mettere a punto nel corso del tempo sono chiaramente senza anestesia che farebbe male al feto. Molte persone però lasciano correre i sintomi e si decidono ad intervenire quando ormai è troppo tardi. Si inizia sempre con il sanguinamento delle gengive.

Questa patologia colpisce il 60% delle persone adulte e la possibilità di contrarla aumenta con l’età, in particolare in persone affette da diabete e aterosclerosi.

I sintomi

La parodontite ha sintomi come alitosi, abbassamento gengivale, spostamento dei denti, sensibilità al caldo e al freddo.

I batteri e le tossine inizialmente causano un’infiammazione. Questa intacca l’osso e progredisce fino a quando non c’è più nulla da fare. Le donne incinte vanno incontro alla parodontite ma chiaramente questa dipende in primo luogo da scarsa igiene orale che è sempre fondamentale. Bisogna lavare i denti dopo ogni pasto, usare coadiuvanti della pulizia come scovolino e filo interdentale e fare sedute almeno una volta l’anno dal dentista per una controllata generale e una pulizia approfondita.

Durante la gravidanza, le gengive sono ancor più a rischio. Quindi è bene aumentare i controlli soprattutto se si hanno alcuni sintomi. L’aumento degli estrogeni causa infatti maggiore sanguinamento e infiammazione, il fluido crevicolare che si trova nel colletto gengivale aumenta e quindi si forma ancora più placca batterica che aiuta i batteri a diffondersi e a causare la parodontite.

I rimedi

I rimedi in una persona non incinta possono essere in primo luogo l’utilizzo di farmici antinfiammatori e poi una visita specialistica, nel caso di donne in stato di gravidanza è opportuno usare gel da applicare sulle gengive di tipo naturale con proprietà antinfiammatorie che si possono acquistare in erboristeria. Fare un’accurata detartrasi è fondamentale. Si può in ultima analisi ricorrere a piccoli interventi di chirurgia per attendere la fine della gravidanza.

La parodontite in gravidanza può degenerare facilmente. Per tale motivo è consigliabile identificare subito i sintomi e rivolgersi al proprio medico.

