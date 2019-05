Sclerosi multipla, appuntamento con le Nordic Tales

Ritorna l’appuntamento con le Nordic Tales per le persone affette da sclerosi multipla. Le note camminate benefiche all’aria aperta organizzate dalla Sanofi Genzyme faranno tappa in cinque città italiane: Roma, Garbagnate (Milano), Sestri Levante (Genova), Ferrara e Napoli.

Anche il Tai Chi contro la sclerosi multipla

La novità di questa tornata di Nordic Tales per chi combatte con la sclerosi multipla è rappresentata dal Tai Chi, l’antica arte marziale cinese votata alla spiritualità e alla meditazione.

Una tecnica ritenuta molto valida per i malati di questa malattia. Come spiegato, infatti dal dirigente medico neurologo della Clinica Neurologica dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Luigi Lavorgna, “recenti studi hanno confermato che il Tai Chi è in grado non solo di offrire benefici per la pressione sanguigna e la salute cardiovascolare in generale, ma anche di influire sull’equilibrio, la flessibilità, la stabilità anche per le persone con sclerosi multipla.

Uno studio pubblicato sull’International Journal of MS Care, mostra che, dopo aver seguito un programma di Tai Chi di sei settimane, il 75% dei pazienti è stato in grado di completare molti esercizi in piedi anziché su una sedia (fonte www.ansa.it)”.

Roma inaugura le Nordic Tales per la sclerosi multipla

L’avvio delle Nordic Tales in Italia per contrastare la sclerosi multipla sarà dato l’11 maggio a Roma con partenza da Villa Doria Pamphilj. Poi ci si avvicinerà a Milano, il 18 maggio, con la camminata nel Parco delle Groane a Garbagnate.

Successivamente tappa a Sestri Levante il 25 maggio presso la Baia del Silenzio e al Parco Giorgio Bassani di Ferrara il primo giugno. Le Nordic Tales si concluderanno, infine, a Napoli l’8 giugno sul Lungomare Caracciolo.

L’iniziativa è realizzata da Sanofi Genzyme con il patrocinio di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e della Scuola Italiana Nordic Walking. Per iscriversi e ricevere ulteriori informazioni si può cliccare sulla pagina Facebook dell’evento www.facebook.com/NordicTalesSM/.

