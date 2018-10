Sintomi gravidanza: primi giorni e prime settimane

I sintomi della gravidanza possono passare inosservati oppure manifestarsi in modo più frequente. Alcuni giorni dopo aver fatto il test di gravidanza infatti, non è detto che la donna avverta uno stato di malessere o dei cambiamenti nel suo corpo. Possono volerci anche mesi prima che si manifestino i primi sintomi di gravidanza. Vediamo quali sono i più frequenti.

Sintomi gravidanza più comuni: stanchezza e irritabilità

I primi sintomi di una gravidanza, che possono presentarsi subito dopo il concepimento, sono:

Maggiore stanchezza e irritabilità

Nausea e stanchezza

Dolori alla schiena

Tensione e gonfiore al seno

Fame e dolori

La sensazione di stanchezza generica è tra i sintomi gravidanza più comuni. Si tratta di un fastidio che si può manifestare anche durante la prima settimana dal concepimento. Semplici attività come fare una camminata o andare a fare la spesa possono risultare più faticose del previsto e causare un maggiore affaticamento.

Spesso in gravidanza si riscontra una maggiore sonnolenza e si ha voglia di andare a dormire più presto del solito. Tutti questi sintomi sono causati dai cambiamenti ormonali che avvengono nel corpo della donna e sono tipici delle prime settimane.

Come affrontare i primi sintomi di una gravidanza

Le prime settimane di gravidanza non sono mai semplici, sia dal punto di vista fisico che mentale. Sapere come affrontare i primi sintomi gravidanza può aiutare ad affrontare meglio questo periodo e renderlo meno pesante.

Per affrontare le nausee mattutine potrebbe essere utile cambiare alimentazione: fare piccoli pasti e più frequenti durante il giorno. Evitare luoghi con odori molto forti, come profumerie e friggitorie, ed evita i cibi troppo lavorati. La stitichezza invece si combatte facilmente consumando più verdura e bevendo di più.

Tutti i sintomi di gravidanza si possono affrontare ed alleviare in qualche modo. L’importante è affrontare questo periodo in modo sereno, cercando di evitare sforzi eccessivi e situazioni stressanti.

[Foto: www.52112.com]