Stare in forma: consigli utili

Tutti quanti noi desideriamo stare in forma. Ma non sempre riusciamo ad adottare uno stile di vita sano e restiamo vittime di comportamenti sbagliati. E tutto ciò non ci porta al benessere che vorremmo. Per stare bene da un punto di vista fisico e psicologico occorre seguire una serie di consigli e far sì che diventino presto delle abitudini da seguire con regolarità. L’alimentazione, l’attività fisica e lo stile di vita sono molto importanti per stare in forma. Bisogna però seguire alcune regole di base.

L’importanza dell’alimentazione e dei condimenti per stare in forma

L’alimentazione è fondamentale se si vuole davvero stare in forma e condurre una vita sana. Non è necessario fare troppe rinunce o diete ferree, basta non esagerare con le quantità e con i condimenti. Cercate di aggiungere spezie piuttosto che olio o condimenti grassi. In questo modo potete insaporire i vostri piatti con leggerezza. Prima di ogni pasto bevete sempre un bicchiere d’acqua, vi aiuterà a farvi sentire sazi e a magiare molto meno.

E proprio l’acqua ha un ruolo molto importante per stare in forma. Bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno per fornire all’organismo la benzina necessaria per carburare durante la giornata. Durante i pasti invece sarebbe meglio evitare di bere per evitare di ingrandire il bolo alimentare e gonfiarsi troppo. Se il vostro problema sono gli spuntini serali, allora il consiglio è di lavarsi i denti presto la sera. In questo modo non c’è il rischio di fare spuntini extra.

Gli integratori alimentari servono a stare in forma?

Gli integratori alimentari sono dei validi alleati per stare in forma. Assumere la giusta dose di vitamine è molto importante per il nostro organismo. Minerali e oligoelementi rafforzano gli organi vitali del corpo, mantenendolo attivo e in buona salute. Gli enzimi e i probiotici sono integratori molto utili per la digestione, e in più aiutano il sistema immunitario a lavorare meglio.

Le vitamine C e B5 sono molto utili per combattere lo stress. Il calcio, la vitamina D3 e vitamina K2 aiutano a mantenere in salute denti e ossa. In particolare la vitamina D3 non si trova facilmente nei cibi, per questo è meglio assumerla tramite integratori. Da non dimenticare magnesio e zinco, che aiutano la digestione e il sistema immunitario. Lo zinco in particolare aiuta a mantenere equilibrati i livelli di ferro nel nostro organismo.

[Foto: www.bellezzautentica.it]