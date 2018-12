Arriva il gusto di Lob’s Monselice

Apre il primo locale della catena di ristorazione veloce Lob’s del gruppo Dmo a Monselice con un menù inedito a prezzi contenuti a base di pesce.

La catena Lob’s approda a Monselice

Lob’s Monselice si trova in Via Cristoforo Colombo 5 e, seguendo fedelmente lo stile e la mission di questo brand, vengono proposti gustosi piatti di mare con accurata selezione di pesci e crostacei attraverso ricette famose in tutto il mondo.

Qualità e sicurezza sul piano alimentare al primo posto, quindi, per Lob’s Monselice con la tracciabilità di ciascun prodotto e di ogni materia prima. In modo particolare viene appplicato un processo innovativo della catena del freddo.

Le materie prime, infatti, sono abbattute ad una temperatura di 40 gradi sotto lo zero e successivamente conservate a circa – 20 gradi per preservare le qualità organolettiche.

Tra le promozioni l’esclusiva gift cards

Lob’s Monselice offre diversi tipi di menù per pranzi e cene in famiglia e con gli amici che iniziano dagli “starters” per poi proseguire con paste e zuppe, main courses, lob’s specials, sandwiches & burgers, salads e le speciali prelibatezze “kids” fino a dessert e drinks.

Tra le promozioni è disponibile la gift cards lob’s da 20 o 50 euro per regali sfiziosi, che è possibile attivare e ritirare direttamente al ristorante, oltre ai gadgets e al sailor’s lunch con un menù che parte da 12,90 euro, inclusi bevanda, caffè e coperto.

Lob’s Monselice è aperto tutti i giorni escluso il 25 dicembre a pranzo. Il ristorante dalle 12 alle 15:30 e dalle 19 alle 00:30 mentre il Cocktail&Fish Bar dalle 12 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 00:30. È possibile prenotare al numero 0429767354.

[Foto: www.mattinopadova.gelocal.it]