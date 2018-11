Amici 18: diciannove nuovi volti

Amici 18 al via. Il talent show di Mediaset riapre i battenti: tutte le info sui nuovi protagonisti del programma.

Amici 18: le novità

Sabato 17 novembre inizierà Amici 18, ennesima edizione di un programma che è divenuto un vero e proprio cult televisivo. Nella prima puntata di questo format non solo ci saranno alcune novità, ma conosceremo meglio i nuovi talenti che si contenderanno un posto al serale.

Nell’appuntamento pomeridiano di sabato ci sarà dunque modo di scoprire i nuovi protagonisti di Amici 18. A superare le numerose selezioni dodici cantanti e sette ballerini e sono stati già scelti dalla Commissione. Confermate, quindi alcune indiscrezioni di Amici di Maria De Filippi 2019.

I partecipanti

Il compito dei professori invece sarà di sottoporre gli allievi rimasti a una serie di prove, tra canto e ballo, in modo da formare una classe ricca di talenti. Talenti come Miguel Chavez, l’unico ballerino nella sua categoria ad aver già avuto la maglia rossa.

Per quanto riguarda i cantanti, Giordana Angi è la seconda allieva ad essere stata confermata, ma gli altri diciassette ragazzi li conosceremo tutti nella puntata di sabato. Tra le numerose new entry ci sarà un volto già noto agli appassionati dei programmi di Canale Cinque: ci riferiamo ad Alessandro Casillo, protagonista, qualche anno fa, di un’edizione di “Io Canto”.

Nella categoria ballo i primi nomi emersi sono Arianna Forte e Giusy Romaldi, entrambe belle, giovani e preparate. Loro lavoreranno sodo per convincere i professori a dargli la fatidica maglia rossa. Il meccanismo iniziale di Amici 18 prevede il ritorno della consueta striscia quotidiana, che sarà trasmessa su Real Time a partire dal 20 novembre. Il pubblico avrà modo di conoscere meglio i ragazzi e sentire le loro storie.

Gli insegnanti

Solo i più meritevoli avranno un banco nella scuola, ma selezionarli sarà il difficile compito dei professori. E anche tra di loro ci sono volti mai visti, uno su tutti il coreografo Timor Steffens, nuovo insegnante danza. Confermate Veronica Peparini e l’inossidabile Alessandra Celentano, quest’ultima pronta a innescare le consuete polemiche.

Per quanto riguarda i professori di canto, oltre al collaudato Rudy Zerbi, ci saranno Alex Britti, celebre cantante romano che prenderà il posto di Elisa, mentre la vera novità sarà Stash dei The Kolors, ex allievo che, questa volta, rivestirà l’inedito ruolo del coach.

Infine, ospite nella prima puntata ci sarà Irama, fresco vincitore della passata edizione del talent show della De Filippi, che ritorna ad Amici 18 per presentare il suo nuovo e attesissimo album.

[Foto: www.altrospettacolo.it]