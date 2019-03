Amici 2019 Il Serale: le novità

Sta per arrivare il serale di Amici 2019, con tante novità. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è pronta per ripartire sabato 30 Marzo. Tra le novità del serale Amici di Maria c’è sicuramente il ritorno del maestro Beppe Vessicchio. Tra i professori più amati e apprezzati del programma televisivo, stavolta il maestro avrà il ruolo di giudice. Il suo compito sarà quello di commentare e valutare le esibizioni degli allievi di Amici. Negli anni passati Beppe Vessicchio si era allontanato dalla trasmissione in quanto riteneva non fosse più la stessa degli esordi. Ecco tutte le novità del serale di Amici 2019.

Novità serale Amici 2019, torna Beppe Vessicchio

Tra le novità più importanti del serale di Amici di Maria De Filippi il ritorno di Beppe Vessicchio nel programma è sicuramente quella che ha suscitato più interesse. Il maestro si è più volte espresso nei confronti del talent show di Maria De Filippi, e le sue parole non sono state sempre di apprezzamento. “Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza”, così ha detto il direttore d’orchestra, Beppe Vessicchio. “Dal punto di vista musicale non è più riuscito a scrivere la storia. Oggi anche quelli che vincono faticano… È tutto improntato alla ricerca dell’effetto momentaneo: è tutto trap, tutto rap”.

Il serale di Amici 2019 è pronto a ripartire, con Loredana Bertè come giudice ufficiale che avrà il compito di esprimere un giudizio sulle esibizioni degli allievi. Tra le altre novità potrebbe esserci anche Fabio Rovazzi in qualità di secondo giudice, che nei giorni scorsi è stato avvistato negli studi Elios. Ricky Martin e Vittorio Grigolo saranno i due coach ufficiali, sabato 30 Marzo scopriremo a quali squadre saranno assegnati.

Amici 2019 Il Serale, sabato la prima eliminazione

Le novità del serale di Amici 2019 non finiscono qui. Durante la puntata di sabato 30 Marzo ci sarà la prima eliminazione in diretta. Maria De Filippi è pronta per condurre una nuova edizione del talent show più seguito d’Italia, nonché il più longevo della televisione. Durante la prima puntata del serale di Amici 18 un concorrente dovrà abbandonare la gara. Tra gli ospiti della trasmissione ci saranno anche Pio e Amedeo, pronti per intrattenere il pubblico da casa con la loro simpatia. Inoltre sabato 30 marzo alle 14.05 andrà in onda uno speciale del programma Amici di Maria, durante il quale verranno presentati tutti gli allievi ammessi alla fase più importante dello show.

[Foto: www.tpi.it]