Amici di Maria De Filippi 2019: ufficiali gli insegnanti

Amici di Maria De Filippi 2019 è in arrivo con tante novità. Amici 2018 ha visto come vincitore Irama ed è stata una delle edizioni più amate, ma anche Amici 2019 promette bene. Si inizierà il 29 ottobre con la messa in onda dei casting, mentre la nuova edizione di Amici 2019 inizierà sabato 17 Novembre. Quest’anno inoltre ci saranno moltissime novità per quanto riguarda i professori di canto e di ballo.

Chi saranno i nuovi insegnanti di Amici di Maria De Filippi 2019?

Amici di Maria De Fillippi 2019 prevede tante novità, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti. Secondo le prime voci Alex Britti potrebbe essere uno degli insegnanti di canto, affiancato da Stash il cantante dei the Kolors che hanno vinto la 15esima edizione di Amici. Il corpo docente di Amici di Maria De Filippi 2019 sarebbe dunque al completo, e gli insegnanti ufficiali sarebbero Rudy Zerby, ormai veterano del programma dal 2010, Alex Britti e Stash.

Per quanto riguarda invece gli insegnanti della categoria ballo, quest’anno ci sarà una new entry. Si tratta del famoso ballerino e coreografo olandese Timor Steffens. In passato Steffens ha collaborato con moltissime celebrità americane, come Madonna, Beyoncé, Whitney Houston, Rihanna, Chris Brown e Michael Jackson. Nel 2010 inoltre è stato ingaggiato per il film Burlesque con Christina Aguilera. Riconfermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini, anche loro insegnanti storiche del programma Amici di Maria De Filippi.

Chi sarà il conduttore pomeridiano di Amici di Maia De Filippi 2019?

Per quanto riguarda invece i conduttori del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi 2019 ci sono ancora dei dubbi. Il programma andrà in onda sempre su Real Time e su Canale 5. Secondo le prime indiscrezioni Marcello Sacchetta sarebbe riconfermato anche per il pomeridiano di Amici 2019, insieme a Lorella Boccia e Paolo Ciavarro. L’unico dubbio riguarda Stefano De Martino, che secondo alcune voci avrebbe intenzione di ritirarsi dal programma per un pò per dedicarsi al figlio Santiago, avuto con Belen Rodriguez.

[Foto: https://www.leggo.it]