Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne dopo essere stati tentatori della prima edizione di Temptation Island Vip.

Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, i due nuovi tronisti del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, mostrano fisici palestrati e bellezza mozzafiato. La regina della televisione italiana ha fatto nuovamente centro con due personaggi che non sono nuovi dal mondo televisivo. I due dopo l’esperienza di Temptation Island Vip hanno conquistato tutti. Ivan Gonzales è entrato nelle grazie di Valeria Marini. Andrea Cerioli, invece, ha stretto amicizia con Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zeng, che ha poi lasciato nel corso della trasmissione.

Il cambio di guardia nel programma è piaciuto. Mara Fasone ha abbandonato per propria scelta il trono e i due hanno preso posto dallo scorso 30 ottobre.

Andrea è già stato un tronista di Uomini e Donne ma la prima volta, come dichiarato dallo stesso, non è andata proprio come sperava. Cerioli ha anche partecipato al Grande Fratello. Insomma certo non si può dire che sia un volto nuovo. Oggi ha 29 anni e sogna la paternità con una donna che gli faccia perdere la testa. Ivan è spagnolo, la sua bellezza non tradisce, vive da due anni a Madrid e ha 26 anni.

Due fisici da “paura”

Due amanti della palestra che amano allenarsi ma senza ossessione. Ivan è cresciuto con i nonni e sogna anche lui una famiglia tutta sua e l’amore di una ragazza italiana. I nuovi tronisti di Uomini e Donne con la loro bellezza statuaria hanno già conquistato tutti. Anche questa volta la padrona di casa ha fatto centro scegliendo due personaggi che faranno certamente impazzire le donne italiane, e non solo.

Un nuovo ingresso anche quello di Valeria Marini che ha il ruolo di party planner. Si occuperà in pratica delle feste di fidanzamento dei cavalieri. Sceglierà tutto dal luogo agli inviti alla musica, il catering come ogni organizzatrice che si rispetti. Valeria sembra molto felice e soddisfatta di questo suo nuovo ruolo. E’ pronta a rendere indimenticabile il giorno del fidanzamento. Una vera rivoluzione per il programma che ha portato una ventata di aria fresca certamente apprezzata anche dal pubblico adulto della trasmissione.

[Foto: www.spettegolando.it]