Andrea Zelletta. La sua biografia

Andrea Zelletta è il nuovo tronista di Uomini e Donne del trono classico. Il ragazzo originario di Taranto è entrato a far parte del programma di Maria De Filippi da pochi giorni, e ha già destato la curiosità dei telespettatori. Il neo tronista si definisce come un ragazzo ambizioso, frizzante e molto determinato. Il ragazzo ha dichiarato nel video di presentazione di non accontentarsi delle mezze misure e desiderare sempre il massimo dalla vita. Ecco la biografia di Andrea Zelletta, nuovo tronista di Uomini e Donne.

Andrea Zelletta, dalla passerella al trono di Uomini e Donne

Andrea Zelletta è il nuovo protagonista del trono classico di Uomini e Donne, noto programma di dating di Canale 5. Il giovane tronista è nato a Taranto nel 1993 e ha 25 anni, in passato è stato calciatore e modello. Fisico scolpito e viso da modello, Andrea è alto 1,87 e pesa circa 70 chili. La sua carriera come calciatore ha inizio qualche anno fa, quando il neo-tronista giocava varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Dopo qualche anno il ragazzo decide di abbandonare definitivamente il mondo del pallone per dedicarsi alla sua carriera da modello.

La moda ha portato molta soddisfazione nella vita di Andrea Zelletta che si ritrova a posare per dei marchi famosi come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Chopard e Guess. Dopo una serie di infortuni il ragazzo abbandona il calcio per dedicarsi alla moda e allo spettacolo. Tra le passioni del giovane tronista ci sono soprattutto i viaggi, che grazie al suo lavoro gli hanno permesso di girare il mondo. Il nuovo tronista Andrea Zelletta ha dichiarato di essere single da molto tempo e di essersi innamorato veramente solo una volta nella vita.

Andrea Zelletta, il nuovo tronista di Uomini e Donne

Dopo le scelte di Andrea Cerioli e Teresa Langella ecco arrivare il nuovo tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta. Dopo diversi anni da single, il giovane modello di Taranto è pronto a rimettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi, e spera di trovare il vero amore. “Sono stato innamorato solo una volta nella mia vita, ed è stato un colpo di fulmine, ecco perché definisco l’amore un caos. Un qualcosa che ti scombini i piani di un’intera vita. Non ho un prototipo di donna ideale, e non mi piace catalogarle neanche le donne. Tuttavia la mia ragazza deve essere ambiziosa e non si deve accontentare di una vita e di un rapporto mediocre. Ora aspetto solo questo amore folle. Io di certo non mi accontenterò”.

[Foto: https://amalfinotizie.it]