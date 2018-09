Anticipazioni Beautiful, Ridge si ri-sposa

Le ultime novità sulle anticipazioni di Beautiful. La soap americana va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 13.40 su Canale 5.

Ridge annuncia le nozze con Brooke

A Beautiful è tempo di Natale e tutti si riuniscono a casa di Eric per festeggiare la festività. Ridge ne approfitta per annunciare ai presenti le sue nozze con Brooke.

Liam e Steffy decidono di non rivelare ancora di aspettare un bambino. Steffy sta aspettando la risposta del test di paternità per togliersi ogni dubbio su chi sia il padre del bebè in arrivo.

Ecco di chi è il bambino di Steffy

Steffy riceve finalmente il risultato del test di paternità. Il padre del bambino è Liam e ogni dubbio viene spazzato via. Liam si confida con Wyatt e ammette di avere paura per questa gravidanza perché sua moglie ha già perso un bambino.

Tutto procede bene tra i due finché Liam non trova il test di paternità nella borsa di Steffy. Liam chiede alla moglie perché ha eseguito il test e Steffy, sotto pressione, ammette la verità e gli rivela di essere andata a letto con Bill, suo padre. Cosa succederà tra i due?

E’ tutto per le anticipazioni Beautiful dal 24 al 29 Settembre.

[Foto: Super Guida TV]