Anticipazioni Beautiful 17-21 Settembre

Le ultime novità sulle anticipazioni di Beautiful. La soap americana va in onda tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 13.40 su Canale 5.

Torna il sereno tra Steffy e Liam e Ridge fa una proposta a Brooke

Il sereno sembra essere tornato tra Steffy e Liam. La coppia è di nuovo unita e chissà se le cose continueranno ad essere così. Intanto Thorne non riesce a tollerare l’arroganza di Ridge e parlando con Eric gli confida di voler proteggere Brooke dal fratello.

L’obiettivo di Thorne è poter ricostruire una vita assieme a Brooke ma le cose prendono un’altra piega perché Ridge arriva prima di suo fratello e chiede alla donna più ambita di Beautiful di sposarlo. Brooke accetta ma non vuole indossare l’anello di fidanzamento regalatole da Ridge prima che il divorzio sia definitivo.

Liam riceve una notizia sconvolgente

Thorne spera di convincere Eric ad allontanare Ridge dalla Forrester e riconquistare Brooke. Steffy va allo studio medico per eseguire una serie di controlli e quando Liam la raggiunge riceve una notizia sconvolgente: la coppia aspetta un bambino.

Liam è felice e inizia a fare programmi in vista dell’arrivo del bambino mentre sua moglie è turbata dal dubbio che il bebè possa essere il figlio di Bill.

Un test per sapere di chi è il bambino

Katie rivela a Brooke di avere una relazione con Wyatt mentre Ridge si reca da Bill per spronarlo a firmare i documenti del divorzio e poter così sposare Brooke. Steffy, in preda al dubbio, decide di svolgere un test sulla paternità. Liam, ignaro di tutto, rivela al fratello la lieta notizia. Di chi è il bambino di Steffy? E’ tutto per le anticipazioni Beautiful dal 17 al 21 Settembre.

[Foto: Gogo Magazine]