Anticipazioni Beautiful 22-28 Aprile, Sally viene licenziata

Ecco le anticipazioni Beautiful dal 22 al 28 Aprile. Anche la settimana di Pasqua 2019 sarà piena di colpi di scena e intrighi per i protagonisti della soap più longeva d’Italia. Questa settimana Beautiful non andrà in onda il giorno di Pasquetta, sospesa anche la puntata del 25 Aprile. Il colpo di scena è il licenziamento di Sally, che viene cacciata via dall’azienda dei Forrester. Hope intanto è felice della reazione di Liam che è venuto a sapere della sua gravidanza. Wyatt cerca di rassicurare Sally che è piuttosto giù di morale a causa del licenziamento. Ecco le anticipazioni Beautiful dal 22 al 28 Aprile.

Anticipazioni Beautiful 22-28 Aprile, Liam rimanda le nozze con Steffy

Le nuove anticipazioni Beautiful dal 22 al 28 Aprile ci rivelano anche che Liam decide di rimandare le nozze con Steffy. Thorne nel frattempo ha intenzione di rintracciare lo stalker di Hope prima della sua sfilata. Nelle prossime puntate di Beautiful viena a galla anche il passato burrascoso di Zoe, che in passato era una stalker. In realtà si scopre che le minacce nei confronti di Hope sono partite dal computer portatile di Sally, ma la ragazza nega tutto.

Zoe approfitta dell’assenza di Xander e inizia a parlare con Emma. Xander intanto rivela a Maya di aver avuto una relazione con Zoe, che dopo la fine della loro storia si è comportata da stalker. Le anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 Aprile ci rivelano che Hope va a trovare Steffy e le due iniziano a litigare. Quando Bill viene a sapere della gravidanza di Hope, riprova a conquistare Steffy.

Anticipazioni Beautiful 22-28 Aprile, il passato burrascoso di Zoe

Nelle prossime puntate di Beautiful verrà fuori il passato da stalker di Zoe. Xander si confida con Emma e gli rivela la sua relazione passata con una ragazza ossessionata da lui. Quando Emma esce dalla stanza il ragazzo si ritrova davanti a Zoe e si infuria con la ragazza. Alla fine Xander inizia a pensare che la stalker di Hope è sicuramente Zoe.

Riusciranno i protagonisti della soap a conoscere l’identità della persona che sta tormentando Hope? La gravidanza di Hope metterà a rischio il matrimonio tra Liam e Steffy? Per saperlo non ci resta che guardare le prossime puntate di Beautiful, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.40.

[Foto: https://tvzap.kataweb.it]