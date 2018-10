Anticipazioni Il segreto 1-6 Ottobre: è la fine di Donna Francisca?

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti. La soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 ottobre alle 16:10 (eccetto il sabato alle 15:05). Per Donna Francisca le cose non si mettono bene.

E’ arrivata la fine di Donna Francisca?



Donna Francisca e Raimundo, su consiglio di Saul e Prudencio, si allontanano dalla villa per un po’ di tempo. La situazione non è delle migliori e a nulla sono valse le rassicurazioni di Larraz perché i rivoluzionari non hanno buone intenzioni nei confronti della signora di Puente Viejo.

La decisione se giustiziare o rendere salva la vita a Donna Francisca sarà presa nel corso di un’assemblea. Secondo i ribelli, Francisca è colpevole di aver sfruttato i braccianti sul lavoro e costretto i lavoratori a vivere per molti anni in povertà.

Intanto Dolores continua ad essere molto presa dai preparativi delle sue nozze ed è dispiaciuta del disinteresse dei suoi compaesani verso il suo evento. A tal fine, Gracia chiede a tutti di mostrare interesse per il matrimonio, così da non dover sentire più le lamentele di Dolores.

Donna Francisca catturata dai rivoluzionari: il verdetto



Raimundo e Donna Francisca vengono catturati dai ribelli durante la fuga. I due vengono rinchiusi nella villa nell’attesa del giudizio. Larraz informa la signora dell’eventualità di poter essere condannata a morte. Carmelo, Laura e Saul cercano di mediare e chiedono clemenza per la vita di Francisca ma non ottengono risultati.

I rivoluzionari emettono la dura sentenza: Francisca sarà fucilata. Raiumundo, Saul e Prudencio cercano di far scappare Francisca da Puente Viejo ma la signora chiede loro di non mettere in pratica tale piano perché teme che i ribelli possano scoprirli e condannarli a morte. Intanto Emilia consegna una lettera importante a Francisca. A mandargliela è Maria. I ribelli fissano la data dell’esecuzione. Cosa succederà a Donna Francisca?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto dall’1 al 7 ottobre.

[Foto: Wikipedia]