Anticipazioni Il segreto 10-14 dicembre: Saul si salverà?

Di seguito le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto dal 10 al 14 dicembre: Saul si salverà dall’agguato messo in atto da suo fratello Prudencio? La soap spagnola va in onda su Canale 5 alle 16:20.

Anticipazioni Il segreto: Saul si salverà?

Julieta continua a sperare che per Saul ci sia una via di scampo. Per l’avvocato Reneses però la strada è tutta in salita perché Saul ha confessato alla guardia civile dei particolari sull’omicidio di Don Ignacio che soltanto il reale colpevole poteva sapere. Cosa succederà a Saul?

Emilia e Alfonso braccati dai soldati

Intanto Emilia e Alfonso continuano ad essere gli unici sospettati per la morte del generale Perez De Ayala. I due si nascondano nella villa dei Montenegro e il rischio che vengano trovati dai militari è molto alto. Tutto il paese si schiera dalla loro parte: cosa succederà ai due coniugi? Raimundo esorta Prudencio ad aiutare il fratello, ma il più piccolo degli Ortega non sembra intenzionato a farlo.

Severo e Irene compaiono per la prima volta in pubblico come coppia mentre Saul si confessa con Don Anselmo e Julieta implora Prudencio affinché aiuti suo fratello ad uscire di prigione. Purtroppo quest’ultimo proprio non vuole saperne di aiutare Saul e decide di cambiare idea soltanto quando glielo ordina Fernando.

Emilia e Alfonso fuggono dalla villa

Emilia e Alfonso riescono a fuggire dalla villa grazie al piano elaborato da Fe, Raimundo e Fernando. I due coniugi prendono un treno diretto in Francia e prima di partire Emilia rivela ad Alfonso di aspettare un bambino. L’uomo accetta quest’altro figlio anche se sa che non è il suo e si impegna a crescerlo come ha fatto con Maria e Matias.

Severo chiede ad Irene di sposarlo

Dopo la loro prima uscita ufficiale in pubblico come coppia, Severo chiede ad Irene di sposarlo e la giornalista accetta commossa e felice. Isaac uccide un uomo sceso da una diligenza: l’uomo, poco prima di morire, gli dice che qualcuno lo ha ingannato. Il forestiero ucciso da Isaac era Jesus, il fratello di Elsa, presunto responsabile per quanto accaduto alle nozze. Severo, dopo aver chiesto in sposa Irene, inizia ad avere paura di un’eventuale intromissione di Francisca.

Saul e Julieta riescono a salutarsi prima che venga messo in atto il piano di fuga dell’Ortega durante il tragitto verso un altra prigione. Nel corso del trasferimento, il furgone sul quale Saul viaggia con un altro detenuto ha un’avaria e la guardia corrotta da Prudencio sprona i due uomini a fuggire. I due arrivano nei pressi di un fiume, dove ad aspettarli c’è Prudencio che spara loro diversi colpi. Cosa succederà a Saul?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto dal 10 al 14 dicembre.

(Foto: TvSerial)