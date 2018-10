Anticipazioni Il segreto 15-20 ottobre: Nicolas braccato dalla Guardia Civile

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti. La soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20 ed il sabato alle 15:05.

Nicolas è in pericolo e Dolores e Tiburcio si sposano

Il generale De Ayala elabora un piano per uccidere Nicolas nel corso del suo trasferimento al carcere di Madrid. Intanto a Puente Viejo si celebrano senza intoppi le nozze di Dolores e Tiburcio. Proprio durante i festeggiamenti avviene il trasferimento di Nicolas, nel corso del quale i militari dovranno ucciderlo simulando una sua fuga. L’uomo riesce però a salvarsi grazie all’intervento di amici e familiari.

Irene, dopo aver riflettuto a lungo, decide di convivere con Severo al fine di tutelare il bene del bambino. Julieta, invece, rivela ad Adela il suo reale sentimento per Saul mentre quest’ultimo si confida con Raimundo. I neosposi partono alla volta del viaggio di nozze in compagnia della suocera e non va tutto per il meglio.

Nicolas ricercato dalla Guardia Civile

La Guardia Civile si mette alla ricerca di Nicolas e interroga gli abitanti di Puente Viejo per capire se qualcuno possa aver aiutato l’uomo a fuggire. Insieme ai militari c’è anche il generale De Ayala, giunto in paese ancor più determinato a trovare Nicolas, e a tal fine conduce delle indagini personali. Alfonso e Raimundo, per paura che Nicolas possa essere catturato, decidono di portarlo lontano dal paese assieme a Janita. Riuscirà a salvarsi?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto dal 15 al 20 ottobre.

