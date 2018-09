Anticipazioni Il Segreto, due matrimoni in arrivo

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti. La soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16:10 (eccetto il sabato alle 15:05).

Una rivoluzione e due matrimoni in arrivo a Puente Viejo

A Puente Viejo sembra esserci aria di rivoluzione. Laura parla con Saul e gli confessa di aver sentito dei braccianti discutere di armi e rivoluzione. Saul mette tutti in guardia ma nessuno crede alle parole dell’uomo. Cosa sta per succedere in paese? Sta per arrivare una rivolta dei braccianti?

Intanto fervono i preparativi di due matrimoni: quello di Prudencio e Julieta e quello di Dolores e Tiburcio. Non tutti però sono a conoscenza di quest’ultimo matrimonio.

Ci sono i Vampiri a Puente Viejo?

Hipolito e Onesimo credono che Maurizio sia un vampiro e che oltre a lui ce ne siano molti altri in giro per il paese. I due decidono di mettersi a indagare per far luce sulla faccenda e finiscono con l’essere presi in giro dagli altri paesani.

A Puente Viejo giunge un uomo elegante e misterioso che pone molte domande. Fe scopre che si tratta dell’avvocato dell’assassino di Mariana. Prudencio non crede alle parole di Saul ed è convinto che l’uomo menta perché non vuole che si celebri il matrimonio di Julieta.

