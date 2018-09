Anticipazioni Il Segreto 17-21 Settembre

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti. La soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 settembre alle 16:10 (eccetto il sabato alle 15:05).

Julieta è gelosa di Saul e Nicolas cerca giustizia

Dolores è presa dai preparativi del suo matrimonio, anche se lei e Tiburcio ancora non hanno trovato un accordo su quante persone invitare alla cerimonia. Julieta è colta da un attacco di gelosia dopo aver visto Saul e Laura abbracciati e chiede spiegazioni a Saul.

Severo non partecipa all’inaugurazione del locale di Fe perché non è dell’umore giusto. Don Anselmo decide così di fargli visita per confortarlo. Intanto Alfonso e Nicolas vivono la sofferenza dei ricordi legati alla sorella e moglie scomparsa da poco. Nicolas cerca giustizia e a tal fine si rivolge ai migliori avvocati della zona affinché l’assassino di sua moglie venga preso e sconti la sua pena.

Saul finge con Laura e Donna Francisca teme la vendetta di Larraz

Saul continua a fingere di essere interessato a Laura per tenere lontana Julieta. Quest’ultima, delusa dal comportamento dell’uomo, si arrabbia e lo offende. Raimundo, Emilia e Alfonso sono preoccupati per la possibile riapertura del processo all’assassino di Mariana e per le notizie poco rassicuranti che giungono da Cuba. Anche Donna Francisca è preoccupata ma per un altro motivo: la signora teme la vendetta di Graciano Larraz che intanto si incontra con Prudencio. I due giungono a un accordo.

Raiumundo ed Emilia devono rinunciare alla partenza per Cuba perché la nave è bloccata mentre Carmelo e Severo decidono di partire alla volta della capitale per fare il punto della situazione sulle ricerche di Carmelito.

Julieta vuole sposarsi subìto con Prudencio

Julieta non vuole più saperne di Saul dopo quanto accaduto con Laura e chiede a Prudencio di sposarsi al più presto. I due decidono così di convolare a nozze entro quindici giorni. Intanto a Puente Viejo arrivano i Chirigota, una banda musicale tipica di Cadice.

Onesimo e Hipolito non si lasciano sfuggire la presenza della banda musicale e decidono di scrivere canzoni satiriche da cantare con i musicisti. Nel paese giunge la giornalista di Madrid Irene Campuzano. La donna è interessata a saperne di più sul caso di Carmelito.

Saul non prende affatto bene la notizia del ravvicinato matrimonio tra Prudencio e Julieta e laura gli ricorda che è stato lui a spingere la sua amata tra le braccia del fratello. La giornalista intervista Severo, sebbene Carmelo non si fidi della donna perché dubita delle sue intenzioni. Dulcis in fundo, Saul chiede a Prudencio di accompagnare Julieta all’altare. Cosa farà Saul? Accetterà?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto dal 17 al 22 settembre.

