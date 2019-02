Anticipazioni Il Segreto 17-22 Febbraio: Saul è ancora vivo

Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio, siete curiosi di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate? Il Segreto è una delle soap opera più seguite in Italia e va in onda su Canale 5 dalla Domenica al Venerdì alle 16.15. Le puntate della prossima settimana sono ricce di colpi di scena e soprattutto vedremo due ritorni inaspettati: quello di Saul e di Francisca Montenegro. Inoltre, Carmelo e Severo apprenderanno con stupore che lo stalker di Adela è evaso di prigione ed è pronto a terminare quello che ha lasciato in sospeso. Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio: Julieta vuole uccidere Prudencio

Le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio ci rivelano una serie di avvenimenti inaspettati. Julieta, accecata dall’odio, sta preparando un piano per uccidere Prudencio. La donna ha deciso di travestirsi da uomo per passare inosservata e non dare nell’occhio, per poi nascondersi dietro un masso attenendo l’arrivo del marito. Quando arriva il momento di sparare però, qualcuno gli impedirà di compiere l’atto. Tra i colpi di scena più interessanti delle prossime puntate de Il Segreto, c’è sicuramente il ritorno di Saul.

Ed è proprio la mano di Saul che fermerà Julieta, impedendogli di sparare al marito. Il giovane poi le racconterà di essersi messo in salvo per miracolo, ma le fa promettere di non raccontare a nessuno del suo ritorno. I due, dopo essersi baciati teneramente, decidono di rinnovare le loro promesse d’amore. Brutte notizie invece per Carmelo e Severo, che nelle puntate de Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio apprenderanno da Meliton che lo stalker di Adela è evaso dal carcere.

Anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio: Raimundo ritrova Francisca

Le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Febbraio ci rivelano un altro clamoroso colpo di scena. Questa volta si tratta di Raimundo, che finalmente ritrova la sua amata Francesca. Elsa e Antolina nel frattempo continuano a discutere e la Laguna vuole lasciare il paese prima di assistere al matrimonio di Isaac.

Intanto Julieta torna alla locanda e non racconta a nessuno del suo incontro con Saul. Francisca, che è stata appena ritrovata da Raimundo, è in pessime condizioni di salute e dovrà essere ricoverata. Mauricio intanto scopre che Saul è vivo ma promette a Fe di non farne parola con nessuno.

