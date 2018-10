Anticipazioni Il Segreto 22-27 ottobre: il generale si rivolta contro Puente Viejo

Ecco le ultime notizie sulle anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti: il generale si rivolta contro Puente Viejo e Prudencio, sotto pressione, tenta di abusare di Julieta. La soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20 ed il sabato alle 15:05.

Il generale si rivolta contro Puente Viejo e Prudencio tenta di abusare di Julieta

Dalle anticipazioni delle trame delle puntate de Il segreto arrivano notizie tutt’altro che rassicuranti. Nazaria prova a sedurre Prudencio che, alla fine, non cede alle lusinghe della donna e la manda via dalla sua stanza. Il ragazzo, furioso per un’ulteriore mancanza di rispetto commessa da Julieta, tenta di violentarla ma quest’ultima reagisce ferendolo e scappando via. Il ragazzo racconta a Nazaria e Francisca di avere avuto un incidente, a seguito del quale ha sbattuto la testa, e si mette alla ricerca di Julieta pur non trovandola.

Intanto Hipolito cerca di assecondare le voglie di Grazia e si mette alla ricerca dei cachi, un frutto introvabile perché fuori stagione. Il generale Perez de Ayala si reca da Francisca al fine di avere il suo appoggio e poi convoca una riunione nella piazza del paese. Il suo fine è sapere chi, tra agli abitanti di Puente Viejo, ha aiutato Nicolas nella sua fuga durante il trasferimento verso il carcere di Madrid. Non ottiene nessuna informazione ed ordina di chiudere l’emporio e bruciarne la merce. Il generale si rivolta così contro Puente Viejo.

Emilia e Raimundo si rivolgono a Francisca e Saul ritrova Julieta



Marcela pensa che Camelia sia stata rapita dal Generale. Emilia e Raiumundo chiedono a Francisca di intervenire affinché il generale si fermi e non metta a ferro e fuoco Puente Viejo. La signora, però, si rifiuta di intervenire. Il generale va avanti nella sua inquisitoria contro gli abitanti e incrimina per contrabbando Ulpiano, il figlio di Adela, oltre a sospendere lo stipendio a Don Anselmo e Don Berengario. Intanto Dolores e Tiburcio ritornano a Puente Viejo e scoprono che l’emporio è stato chiuso.

Saul ritrova Julieta e le confessa il suo amore e quest’ultima rivela a Saul il motivo che l’ha portata a sposare Prudencio. Il clima in paese continua ad essere teso per via della dura repressione messa in atto dal generale. Irene decide di scrivere un articolo per far sapere quanto sta accadendo a Puente Viejo. Il generale arriva ad accusare anche Donna Francisca: secondo lui la potente signora avrebbe aiutato Nicolas. Come reagirà la signora? Julieta e Saul riescono a scappare e sperano di non ritornare più in paese, pur sapendo che così non saranno mai felici. Prudencio si decide a confessare a Francisca la tentata violenza esercitata contro Julieta e provoca le ire della Montenegro.

Il generale accusa la Montenegro e Fe

Il generale prosegue la sua azione persecutoria nei confronti degli abitanti di Puente Viejo: accusa Francisca e Raimundo di mancata collaborazione e minaccia Nazaria. Inoltre sparge voci infamanti sul conto di Fe e accusa la donna di essere una prostituta. Intanto Dolores non riesce ancora a credere di non avere più il suo emporio e rivela a Don Berengario e Don Anselmo di volere un figlio da Tiburcio.

Julieta e Saul tornano in paese

I due innamorati fanno rientro di nascosto a Puente Viejo. Francisca si reca da Julieta e tenta di convincere Saul a fare ritorno alla villa. La donna è disposta anche a perdonarlo ma Saul si rifiuta di seguirla e gli rivela di sapere la verità. Francisca, arrabbiata per il rifiuto di Saul, vuole vendicarsi ma Raimundo la ferma. La Montenegro rivela a Prudencio che Saul e Julieta sono in paese e sono insieme mentre Mauricio è preoccupato per la sparizione di Nazaria. Che fine ha fatto la donna? Fe c’entra qualcosa con la sua misteriosa sparizione?

