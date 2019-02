Anticipazioni Il Segreto 24 Febbraio – 1° Marzo: Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo

Anticipazioni Il Segreto dal 24 Febbraio al 1° Marzo: ecco cosa accadrà durante le prossime puntate. La soap opera il Segreto è una delle più seguite in Italia e racconta le vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro. I protagonisti ruotano intorno alla figura di Donna Francisca Montenegro, che sfida chiunque osi contrapporsi al suo volere. La telenovela spagnola va in onda dal 2013 sulle reti Mediaset e in Italia conta più di 2 milioni di telespettatori. Conosciuta in Spagna con il nome di “El secreto de Puente Viejo”, la soap nasce in Spagna nel 2011 da un’idea di Aurora Guerra. Ecco le prossime anticipazioni Il Segreto dal 24 Febbraio al 1° Marzo.

Anticipazioni Il Segreto 24 Febbraio – 1° Marzo: Adela rischia di morire

Le prossime anticipazioni Il Segreto dal 24 Febbraio al 1° Marzo ci rivelano che Elsa fa in modo che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e Consuelo. Julieta intanto lascia intendere a Prudencio che Fernando Mesia potrebbe aver scoperto le sue menzogne. Nel frattempo viene ritrovato il corpo di Basilio da alcune guardie civili, Meliton chiede dunque spiegazioni a Severo e Carmelo. Il vero colpo di scena delle prossime puntate de Il Segreto è Fulgencio che ha intenzione di uccidere Francisca e Raimundo.

Fernando però sembra non essere d’accordo e si oppone al piano omicida dell’uomo. Antolina tenta di dare una giustificazione al suo comportamento nei confronti di Elsa, peccato però che Marcela sembra non credere alle sue scuse. Con il prezioso aiuto di Consuelo la donna riuscirà ad incontrarsi con Isaac in un posto isolato. Nel frattempo Adela, che sta per essere dimessa dall’ospedale dopo l’incidente, scopre di essere in pericolo di vita. Il Dottor Iglesias le confida che potrebbe morire da un momento all’altro a causa di alcune schegge delle pallottola rimaste incastrate nel suo cervello. Marcela decide di confidarsi con Antolina e le rivela cosa pensa del suo matrimonio con Isaac.

Anticipazioni Il Segreto 24 Febbraio – 1° Marzo: Donna Magdalena scompare

Nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto vedremo tanti colpi di scena. Le prossime anticipazioni Il Segreto dal 24 Febbraio al 1° Marzo ci rivelano che nella Laguna cominciano a girare strane voci sul conto di Elsa. Molte persone infatti pensano che la donna possa essere stata l’amante del fratello Jesus. Elsa intanto si reca nella locanda del padre Amancio, che credeva morto.

Adela supplica il Dottor Iglesias di non rivelare a nessuno le sue reali condizioni di salute, soprattutto a Carmelo. Donna Magdalena scompare scompare improvvisamente da Puente Viejo e don Berengario si preoccupa. Nel frattempo Julieta convince Saul a restare nascosto ancora per un pò, vuole capire cosa stanno tramando Francisca e Raimundo. Fernando convince Fulgencio a non vendicarsi, anche se l’uomo sembra essere molto sicuro del suo piano.

