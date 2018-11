Anticipazioni Il segreto 26-30 novembre: Julieta è agli arresti

Di seguito le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto dal 26 al 30 novembre: Julieta è agli arresti mentre Emilia ed Alfonso meditano un piano contro il generale De Ayala. La soap spagnola va in onda su Canale 5 alle 16:20.

Anticipazioni Il segreto: Julieta è agli arresti

Julieta riceve la visita e il conforto dei suoi cari mentre si trova agli arresti domiciliari. Hipolito e Gracia mettono in guardia Severo su un probabile corteggiatore di Irene. Il generale de Ayala continua a provocare Alfonso e Francisca chiede a Raiumundo di vedersi in un posto insolito.

Alfonso conosce la verità su Emilia

Emilia ha imparato a destreggiarsi con il lancio dei coltelli mentre suo marito Alfonso viene a conoscenza delle violenze subìte dalla donna durante la sua detenzione. Intanto Hipolito e Onesimo iniziano a realizzare l’album con le foto degli abitanti di Puente Viejo.

L’avvocato di Julieta consiglia alla donna di non esporsi troppo al fine di tutelare la sua posizione. La donna chiede un incontro a Prudencio.

Severo è geloso di Irene

Severo, mosso da una forte gelosia per Irene, decide di affrontarla quando la vede in compagnia di un altro uomo, che altri non è che un impresario venuto a fare un’offerta di lavoro per Irene. Quest’ultima alla fine accetta la proposta e lascia Puente Viejo per trasferirsi ad Alicante. Cosa farà Severo?

Intanto Emilia e Alfonso decidono di liberarsi definitivamente del generale. Cosa hanno intenzione di fare? Mauricio è furibondo per il ritorno di Fernando Mesia e non tollera che Raiumundo imponga a lui e Prudencio di rispettarlo come se fosse Francisca.

La vendetta contro il generale

Fe decide di aiutare Emilia e Alfonso nel condurre in porto il loro piano di vendetta nei confronti del terribile generale Perez de Ayala. Cosa hanno in mente marito e moglie? Raiumundo, messo al corrente dei loro piani, tenta di far desistere i due da qualsiasi azione vendicativa nei confronti del militare ma non riesce a convincerli.

Carmelo fa controllore Emilia e Alfonso perché ha paura che i due possano rispondere alle provocazioni di Ayala. Intanto Fernando propone a Raimundo il suo aiuto per liberarsi una volta per tutte del generale.

Emilia passa dalle parole ai fatti: seduce il generale e gli chiede di raggiungerla in un posto isolato. Matias è ormai sicuro che i suoi genitori vogliono mettere in atto la loro vendetta contro il militare e chiede l’aiuto di Carmelo. Vuole fermarli prima che sia troppo tardi? Emilia e Alfonso uccideranno il generale?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto da lunedì 26 a venerdì 30 novembre.

(Foto: Super Guida TV)