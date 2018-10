Anticipazioni Il segreto 29 ottobre-3 novembre: Alfonso ed Emilia in pericolo

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto dal 29 ottobre al 3 novembre promettono altre novità importanti: Alfonso ed Emilia sono in pericolo mentre Prudencio avvelena per sbaglio Consuelo. La soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20 ed il sabato alle 15:05.

Anticipazioni Il segreto: Alfonso ed Emilia in pericolo

Il generale Perez de Ayala continua a tenere in scacco gli abitanti di Puente Viejo. Il militare tenta in ogni modo di incastrare Alfonso ed Emilia. La vita dei due coniugi è in pericolo perché entrambi vengono accusati del tentato omicidio di Fe e poi arrestati e portati in un carcere abbandonato.

Mauricio è preoccupato per Fe e chiede a Raimundo di parlare con Francisca affinché la signora permetta alla donna di vivere alla villa. Intanto Saul e Julieta scappano via da Puente Viejo prima che Prudencio metta in pratica il suo piano contro i due innamorati.

Irene vorrebbe pubblicare l’inchiesta fermata dal generale

Carmelo e Irene cercano di aiutare Alfonso ed Emilia, ma non ottengono risultati importanti. Irene prova ancora a pubblicare l’inchiesta condotta su Puente Viejo ma il generale glielo impedisce nuovamente causando la rabbia di Severo. Quest’ultimo si scaglia così contro Perez.

Il generale permette a Matias di far visita in carcere ai due coniugi, non senza chiedergli qualcosa in cambio. Il militare, infatti, dà all’uomo un giorno per dargli una risposta. Di cosa si tratta? Mauricio continua a vegliare su Fe e spera che la donna possa riprendere conoscenza al più presto per poter testimoniare in favore di Emilia ed Alfonso.

Prudencio avvelena per sbaglio Consuelo

Prudencio passa dalle parole ai fatti e mette in pratica la sua terribile vendetta contro Julieta e Saul: mentre la ragazza dorme versa del veleno nel barattolo di valeriana non sapendo che poi la utilizzerà Consuelo. Intanto Saverio, finito nei guai dopo aver affrontato il generale, viene salvato da Irene. Tra la giornalista e il vedovo di Candela succede qualcosa di importante, anche se quest’ultimo non andrà fino in fondo.

È tutto per le anticipazioni de Il segreto da lunedì 29 a sabato 3 novembre.

(Foto: TgCom24 – Mediaset)