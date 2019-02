Anticipazioni Il Segreto 4-8 Febbraio: Adela in pericolo di vita

Le anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Febbraio rivelano diversi colpi di scena. Nelle puntate della soap opera che andranno in onda la prossima settimana Adela è in serio pericolo di vita. Ma i colpi di scena non finiscono qui, Ferdinando Mesia scopre che Maria non è morta come pensava. Ci saranno anche novità sul triangolo Isaac, Antolina ed Elsa, dopo la scoperta del padre del bambino. Il Segreto continuerà ad andare in onda la domenica pomeriggio dopo pranzo al posto di Domenica Live che slitta alle ore 17,20. Ecco tutte le anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Febbraio.

Anticipazioni Il Segreto 3-8 Febbraio: Elsa in fuga

Le anticipazioni de Il Segreto dal 3 all’8 febbraio rivelano la scoperta del padre del bambino di Antolina. La notizia sconvolge Elsa, che si chiude nella sua stanza e decide poi di scappare. Probabilmente lascerà per sempre Puente Viejo. Fe riesce a trovarla in tempo, prima della partenza, e la convince a ripensarci e cambiare idea. Elsa riflette a lungo e viene ospitata nella locanda, informando la rivale Antolina. Le due donne però arrivano presto ad uno scontro inevitabile e hanno una discussione molto accesa: la loro amicizia ormai è finita.

Nelle prossime puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 3 all’8 febbraio, vedremo anche Basilio che spara ad Adela. La donna ancora viva grazie all’intervento tempestivo di Meliton, anche se si ritrova in gravi condizioni e lotta tra la vita e la morte. Carmelo apprende la notizia e decide subito di vendicarsi. Nel frattempo Raimundo scopre che Maria e Alfonso stanno bene e si trovano a Parigi. Anche se in realtà l’uomo è molto in pensiero per Maria che non si fa sentire da giorni. Nel frattempo giunge un telegramma inviato dalla nipote che viene intercettato da Fernando Mesia. Si scopre così che Maria è ancora viva.

Anticipazioni Il Segreto 3-8 Febbraio: Maria è ancora viva

Le anticipazioni de Il Segreto dal 3 all’8 Febbraio rivelano che Maria è ancora viva. L’ex marito Ferdinando Mesia è molto contento di questa notizia. Inoltre Ferdinando decide di aiutare Julieta a trovare l’assassino di Saul. Tra i due nasce subito la passione, e insieme decidono di allearsi per scoprire chi ha ucciso Saul. Julieta dichiara di essere pronta a tutto pur di scoprire l’assassino. Il colpo di scena più importante delle prossime puntate de Il Segreto avviene quando Adela, moglie di Carmelo viene colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco.

[Foto: www.lameziaterme.it]