Anticipazioni Il segreto 6 – 11 agosto

Le principali anticipazioni de Il segreto da lunedì 6 a sabato 11 agosto sono foriere di molte novità.

Don Anselmo corteggia Donna Francisca

Carmelo non permette a Saverio di far visita in carcere a Venancia poiché teme una reazione aggressiva dell’uomo. Intanto Don Anselmo, a causa di un trauma, non ricorda di essere un prete bensì un dongiovanni e crede di aver avuto perfino una relazione con Francisca. Julieta scrive a Saul con l’intento di parlargli e gli dà un appuntamento. Il biglietto scritto da Jiulieta finisce però nelle mani di Francisca che elabora un piano per non permettere ai due di incontrarsi.

Nazaria non vuole che si sappia la verità sul suo conto

Venancia non cede neanche di fronte a Don Berengario che si reca in visita dalla donna per chiederle di confessare dove si trovi il piccolo Carmelito. Nazaria non vuole che si conosca la sua identità e a tal fine propone un accordo a Fe per far sì che la donna non racconti in giro la verità sul suo conto. Fe accetterà l’accordo? Julieta non è felice del suo fidanzamento con Prudencio e Don Anselmo continua a vivere come un uomo non di chiesa. Francisca illustra a Mauricio il suo piano per liberarsi una volta per tutte di Julieta.

Francisca vuole distruggere la casa di accoglienza di Julieta

Il piano di Francisca consiste nel distruggere la casa di accoglienza che Julieta sta realizzando. Inoltre, la donna, informa Mauricio che è venuta a conoscenza anche di un segreto riguardante la ragazza e che lo userà contro di lei per farla cacciare dal paese prima delle nozze con Prudencio.

Severo riesce a rapire in carcere Venancia e la confina in un posto segreto. Nel frattempo Saul si reca a casa di Julieta per parlarle ma la ragazza lo caccia via. Francisca, spronata da Raimundo, prende la decisione di contribuire alla costruzione della casa di accoglienza. Don Anselmo prosegue nella sua opera di corteggiamento e sposta le sue attenzioni da Francisca a Dolores. Severo tenta di far parlare Venancia che sembra non cedere. Intanto Nazaria impartisce istruzioni a Fe su come arrestare il padre di Vicente.

Puento Viejo in festa

Gli abitanti del paese sono presi dai preparativi dei festeggiamenti per l’onorificienza concessa a Puente Viejo. L’unico a non essere molto coinvolto da questo evento sembra essere il sindaco e ad accorgersene è sua moglie Adela. La donna comprende che suo marito ha ben altro per la testa che scrivere il discorso per i festeggiamenti.

La casa di accoglienza crolla

Francisca continua a voler perseguire il suo piano volto a distruggere la casa di accoglienza voluta da Julieta e chiede a Maurizio di mettere in pratica il piano. Intanto i lavori alla casa di accoglienza sono conclusi ed Emilia organizza un rinfresco alla locanda per festeggiare la lieta notizia. E proprio mentre tutti sono intenti a brindare arriva Onesimo a portare una notizia sconvolgente: la casa è crollata. Julieta e gli altri abitanti corrono a verificare se ci sono delle vittime mentre Francisca fa i complimenti a Mauricio per aver attuato il suo piano.

È tutto per le anticipazioni della soap spagnola de Il segreto da lunedì 6 a sabato 11 agosto.

