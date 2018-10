Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto promettono altre novità importanti. Donna Francisca stringe una tregua con i ribelli mentre Nicolas uccide l’assassino di Mariana. La soap spagnola va in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 ottobre alle 16:20 (eccetto il sabato alle 15:05).

Donna Francisca si salva e Nicolas uccide Dos Caras

Larraz e i suoi depongono le armi e Donna Francisca ha salva la vita, a patto che rispetti le condizioni previste dalla tregua stretta con i rivoluzionari. Intanto l’assassino di Mariana, Dos Caras, arriva in paese e confida a Nicolas che la vittima gli ha rivelato di aspettare un altro figlio. Nicolas, in preda alla rabbia, uccide Dos Caras e finisce in prigione. I suoi compaesani inscenano una protesta sotto il comune affinché l’uomo venga rimesso in libertà.

Donna Francisca, grazie alla tregua, torna ad occuparsi dei suoi affari assieme a Prudencio e Saul. Il generale Perez viene informato da Espinosa dell’uccisione di suo figlio Dos Caras mentre Severo si reca da Irene per chiederle di prendersi cura del piccolo Carmelito.

Carmelito continua a stare male

Nicolas, non sapendo quale sorte lo attende, affida Juanita ad Emilia e Alfonso e gli chiede di trattarla come se fosse la loro figlia. La situazione di Carmelito, purtroppo, sembra non migliorare: continua a non mangiare ed ha la febbre. Su riprenderà il piccolo? Neanche Julieta si sente bene e Prudencio decide così di starle accanto e di non fare avvicinare Saul.

Il generale De Ayala vuole vendicare suo figlio

De Ayala promette di vendicarsi dell’assassino di suo figlio, Dos Caras. Nicolas è in pericolo? Intanto Julieta inizia a riprendersi e si reca in visita da sua nonna e, di ritorno dalla villa, incontra Saul. Prudencio li vede e si mostra geloso.

Il padre di Dos Caras è sempre più intenzionato a vendicare suo figlio e a tal fine medita un piano. L’ufficiale vuole far trasferire Nicolas al carcere di Madrid per eliminarlo. Meliton, scoperto il piano, informa Nicolas. Cosa gli succederà?

È tutto per le anticipazioni de Il segreto dall’8 al 13 ottobre.

[Foto: Wikipedia]