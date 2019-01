Anticipazioni Il Segreto dal 28 Gennaio al 3 Febbraio: Antolina è incinta

Le anticipazioni settimanali delle trame de Il segreto dal 28 gennaio al 3 febbraio promettono altre novità importanti: Raimundo è preoccupato per Francisca e Antolina è incinta. La soap spagnola va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20 ed il sabato alle 15:05.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina è incinta

Raimundo è preoccupato per Francisca, ormai assente da casa da diverso tempo. La lettera che ha ricevuto dalla potente signora di Puente Viejo non lo ha affatto tranquillizzato. Isaac non deve più partire per il fronte, ma un’altra notizia sconvolge la vita dell’uomo: Antolina è incinta.

Carmelo ingaggia degli uomini per proteggere Adela e Julieta nutre dei dubbi sul racconto fornitole da Prudencio su quanto successo il giorno della scomparsa di Saul. Isaac non sa come reagirà alla notizia della gravidanza di Antolina.

Anticipazioni Il Segreto: Francisca ha bisogno di aiuto

Raiumundo comprende che Francisca ha bisogno del suo aiuto mentre Prudencio continua a mentire a Julieta. Quest’ultima prova a sedurre Fernando che non cade nella trappola e chiede a Julieta che cosa sta succedendo. La donna gli rivela che sta indagando sulla scomparsa di Saul e Fernando accetta di aiutarla, anche se in cambio vuole una ricompensa.

Raimundo non trova nessuno nella casa dove è stata Francisca. Intanto Antolina parla con Isaac e gli rivela le sue intenzioni: vuole crescere suo figlio da sola ed è disposta anche a scappare in Argentina. Adela si rifiuta di avere i tre uomini della scorta dopo aver visto questi ultimi sparare nella piazza del paese dopo lo scoppio di un petardo da parte di bambini.

Anticipazioni Il Segreto: Adela è in pericolo

Marcela cerca di convincere Antolina a dire la verità ad Elsa su quello che è successo tra lei e Isaac. Adela, rimasta senza scorta, viene raggiunta da Basilio Duran, un suo vecchio conoscente. L’uomo le punta contro una pistola. Cosa succederà ad Adela? È tutto per le anticipazioni de Il Segreto dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019.

(Foto: TgCom24 – Mediaset)