Anticipazioni Il Segreto: puntate dal 1° al 7 Aprile

Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 1° al 7 Aprile. Siete curiosi di sapere cosa accadrà questa settimana di protagonisti di Puente Viejo? Tanti episodi ricchi di colpi di scena, amori e intrighi terranno i telespettatori incollati al televisore nei prossimi giorni. La soap opera il Segreto va in onda va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 16.30 e in prima serata su Rete 4, martedì 2 Aprile. Nei prossimi episodi il maggiore degli Ortega si costituirà alla polizia dopo aver puntato una pistola contro il figlio di Eustaquio. Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 1° al 7 Aprile.

Anticipazioni Il Segreto 1-7 Aprile: Saul minaccia Lamberto con una pistola

Le anticipazioni Il Segreto dal 1 al 7 Aprile ci rivelano diversi colpi di scena. Continua la rivalità tra Severo Santacruz ed Eustaquio Molero, che continuano a contendersi i terreni di Las Lagunas. Saul Ortega impedisce a Lamberto di approfittarsi della sua sposa, minacciandolo con una pistola. Nel frattempo il fratello di Prudencio vuole denunciare il figlio di Eustaquio e si consegna alla giustizia. L’uomo resta in prigione per poco tempo grazie all’aiuto di Severo e Carmelo.

Nelle prossime puntate Il Segreto Severo perde tutte le sue aziende e decide di acquistare le terre di Las Lagunas per porre rimedio alla situazione. All’inizio ci sono dei problemi con le proprietà, dopo aver scoperto che gli abitanti della zona si sono ammalati. Ben presto si viene a sapere che i malesseri erano causati dai prodotti delle miniere. Per questo motivo decidono di denunciare Molero. Il giudice impedisce dunque all’uomo di continuare a lavorare a Las Lagunas, Eustaqui va su tutte le furie.

Anticipazioni Il Segreto 1-7 Aprile: Saul si consegna alla polizia

Curiosi di scoprire le anticipazioni Il Segreto dal 1 al 7 Aprile? Le prossime trame della soap opera iberica ci rivelano che Eustaquio fa ritorno a Puente Viejo per minacciare Severo e Carmelo. Lamberto si reca alla locanda con alcuni lavoratori e beve qualche bicchiere di troppo, facendo delle avances alle donne presenti. Saul cerca di difendere la nipote di Consuelo e punta una pistola contro Lamberto.

Alla fine decide di non uccidere l’uomo e si consegna alla polizia. L’uomo trascorre una notte in carcere quando Severo e Carmelo riescono a ottenere il rilascio grazie a un avvocato. L’uomo decide di restare nel paese con la moglie e il figlio Carmelito.

[Foto: www.superguidatv.it]